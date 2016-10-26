Asya'yı sallayan Xiaomi, çerçevesiz telefon Mi Mix'i tanıttı

Asya pazarında Samsung ve Apple'la yarışan Xiaomi, çerçevesiz telefon modeli Mi Mix'i tanıttı.

Xiaomi Mi Mix modeli 6.4 inç'lik ekran boyutu ve üst düzey donanım özellikleriyle teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Tuşları dahil tamamen seramik malzemeden oluşan telefon yüzde 91.3 ekran gövde oranına sahip. Tasarımıyla büyüleyen Mi Mix, çerçevesiz yapısıyla bu alanda şu ana kadar piyasa çıkan telefonların en iyisi.

18 ayar altın kaplama!

Qualcomm'un hız canavarı işlemcisi Snapdragon 821'nin yer aldığı Mix, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ve 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı olarak iki ayrı seçenekte kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Ayrıca 6 GB RAM'lik modelin arka kamera ve parmak izi sensörünün çevresinde 18 ayar altın kaplama bulunuyor

Önceki modellerinde de uzun pil ömrü desteğiyle dikkat çeken Xiaomi, Mi Mix'de de 4400 mAh kapasiteli bir pil kullanıyor. Pil, Quick Charge 3.0 desteği ile şarj oluyor.

16 MP PDAF arka kamera kullanan Xiaomi Mi Mix, ses konusunda192KHz/24 bit destekli HD ses sunuyor.

Fiyatları ne kadar?

Xiaomi Mi Max'in 4 GB RAM / 128 GB depolama olan modeli 515 dolar iken, 6 GB RAM / 256 GB depolama olan modeli 590 dolar fiyat etiketiyle geliyor.

Kasım ayının sonlarına doğru satışa sunulabilir

Ne zaman satışa sunulacağı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmazken, 26 Eylül'de tanıtımını yaptığı Xiaomi Mi 5S ve Xiaomi Mi 5S Plus modellerinin yaklaşık bir ay sonra satışa sunulduğu göz önünde bulundurulursa Mix'in de Kasım ayının sonlarına doğru piyasada olması beklenebilir.

Mi Mix'in incelemesine ilişkin video şöyle: