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Kültür-Sanat

Asya'nın Oscar'ı 'Bir Zamanlar Anadolu'ya

Ceylan'ın filmi 'Bir Zamanlar Anadolu'da', 'Asya-Pasifik Film Ödülleri'nde 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Sinematografi' ve Jüri Büyük Ödülü'nü kazand

24 Kasım 2011 02:00

T24 - Nuri Bilge Ceylan'ın bol ödüllü filmi 'Bir Zamanlar Anadolu'da', 'Asya-Pasifik Film Ödülleri'nde 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Sinematografi' ve Jüri Büyük Ödülü'nü kazandı.



Nuri Bilge Ceylan ve son filmi 'Bir Zamanlar Anadolu'da', dört kategoride yarıştığı 'Asya-Pasifik Film Ödülleri'nde ödüle boğuldu. 2008 yılında 'Üç Maymun' filmiyle 'En İyi Yönetmen' ödülünü alan Ceylan, 'Bir Zamanlar Anadolu'da' ile bir kez daha aynı ödüle layık görüldü.


Gökhan Tiryaki'nin 'En İyi Sinematografi' kategorisinde ödüllendirildiği törende, film 'Jüri Büyük Ödülü'nü de alarak, törende en çok ödül alan yapım oldu. Nuri Bilge Ceylan’ın katılamadığı törende, ödülleri Zeynep Özbatur Atakan teslim aldı.


Festivalin en önemli ödülü 'En İyi Film' ise Asghar Farhadi'nin 'A Seperation' filmine verildi.

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