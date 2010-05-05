Asya'nın en büyük kitap fuarı Tahran'da

T24-



Tahran'da 5-15 Mayıs tarihlerinde açık kalacak fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80 ülkeden 980 yayınevi katılıyor.



Ev sahibi ülkenin 1200 yayıneviyle katıldığı fuarda, 200 bin kadar kitabın milyonlarca kitapseverle buluşacağı belirtildi. 120 bin metre karelik alandaki fuarın Orta Doğu ve Asya'nın en büyük uluslararası kitap fuarı olduğu bildirildi.





Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanlığı yaklaşık 1700 eserle katıldığı fuarda, Türk kültür ve edebiyatını tanıtacak.



Bakanlığın açtığı stantta fuar süresince İranlı ve yabancı kitapseverlere hizmet verilecek, Türk Dili ve Edebiyatı konulu çeşitli etkinlikler düzenlenecek.



Tanıtımı yapılacak kitapların daha sonra Allama Tabatabai Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kütüphanesi ile Milli Kütüphaneye bağışlanacağı belirtildi.