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Yaşam

Asyalılar krizi fırsata çevirdi

Krizi fırsata çevirme konusunda otomotiv sektöründeki belki de en başarılı örnekler, Kore, Çin ve Hindistan’dan çıktı.

11 Mayıs 2009 03:00

Krizi fırsata çevirme konusunda otomotiv sektöründeki belki de en başarılı örnekler, Kore, Çin ve Hindistan’dan çıktı.

Koreli kardeş üreticiler Hyundai ve Kia, dibe vuran Amerikan pazarında yükselen iki marka oldu. Milliyet'ten Levent Köprülü'nün haberine göre, özellikle Hyundai, işini kaybedenlerin otomobilini geri alma garantisi verdiği satış kampanyasıyla ses getirdi. Ford ve GM de, benzerlerini başlattı. Hyundai, şimdilerde ABD’de bir lüks marka yaratarak Japon devlerine kafa tutacak.

Aylık 1 milyondan fazla araç satışıyla ABD’yi geride bırakıp dünyanın en büyük pazarı haline gelen Çin’de, üreticiler hayli memnun. İngiliz Rover’ı alan SAIC ile MG’yi üreten Nanjing birleşirken, satışa çıkarılan Saab ve Volvo gibi ünlü markalar için her gün bir Çinli, üreticinin adı geçiyor. Tabii bunun, adı geçen firmalara ülke içinde prestij sağladığı da söyleniyor. Almasalar bile...

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