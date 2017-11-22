Asyalı öğrenciler ekip çalışmasında zirvede

İş dünyasında sosyal beceriler giderek önem kazanıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı da (OECD) bu gelişmeyi gözeterek, ilk kez 15 yaşındaki öğrencilerin ekip içinde çalışma becerilerini sınayarak bir rapor hazırladı. OECD'nin daha önceki PISA araştırmalarında özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarında en ön sıralarda yer alan Uzakdoğulu öğrenciler, bu alanlarındaki başarılarının sosyal becerilerine engel oluşturabileceği yönündeki önyargılara rağmen, ekip çalışmasında da liste başı oldular. Yaklaşık 125 bin öğrencinin sınandığı araştırmada Singapurlu öğrenciler birinci olurken, Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'den öğrenciler de ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.

"Ezber ders önemini yitiriyor"

Almanya ise, ABD, İngiltere, Danimarka ve Hollanda ile 10'uncu sırayı paylaştı. Alman öğrencilerin aldığı sonucun çok iyi olduğu değerlendirmesini yapan OECD'nin PISA Baş Koordinatörü Andreas Schleicher, "ezbere ders öğrenilmesi önemini yitiriyor, zira Google bunu çok daha iyi beceriyor" dedi. "Hem meslek hayatında hem de gündelik hayatımızda, sürekli başka insanların desteği olmadan çözmemiz mümkün olmayan sorunlarla karşılaşıyoruz" diyen Münih Teknik Üniversitesi'nden PISA Koordinatörü Kristina Reiss, iş dünyasında rutin yöntemlerle çözülemeyecek görevlerin giderek artığına dikkat çekti. Reiss, bu nedenle okullarda grup ve ekip çalışmalarının düzenli olarak yapılmasının önemini vurguladı.

Türkiye OECD sonuncusu

Almanya'dan testlere katılan 1911 öğrencinin yüzde 13'ten fazlası, ekip çalışmasında özellikle başarılı olanlar kategorisine girmeyi başardı. Bu konuda OECD ortalaması yüzde sekiz. Almanya'da göçmen kökenli öğrencilerin diğer öğrencilere göre, ekip içinde çalışma konusunda daha başarılı olduğunu saptayan araştırma, ayrıca kız öğrencilerin de bu konuda erkek öğrencilere oranla her ülkede ve ekonomide önde gittiğini tespit etmiş.

Öğrencilerin ekip çalışması becerisi konusunda Türkiye ise, 32 OECD üyesi arasında 32'nci sırada yer alıyor.

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OECD/dpa/afp/kna,AÜ/ÖA