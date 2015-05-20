Asyalı mülteciler için umut



Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelen Endonezya ve Malezya'nın dışişleri bakanları Güneydoğu Asya kıyılarında teknelerde bekletilen mültecilerin durumunu ele aldı. Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman ve Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi, toplantı sonrası mültecileri geçici olarak kabul etmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.

Bakanlar, uluslararası toplumun bir yıl içinde mültecilerin geri dönüşünü sağlamaları ve bu konuda kendilerine mali destek vermeleri durumunda mültecileri ülkelerine kabul edeceklerini duyurdu. Ülkesinin soruna çözüm bulmak için çaba gösterdiğini belirten Malezyalı Bakan, mültecilerin geldiği ve geçtiği ülkelerin de ortak çabaya katılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Mülteci örgütleri memnun

İki ülkenin uyguladığı blokajı kaldırması BM Mültecilere Yardım Örgütü'nü memnun etti. Açıklamasında, sorunun çözümünde hayat kurtarmak için ilk adımın atıldığına dikkat çeken örgüt, öncelikle teknelerdeki mültecilerin geciktirilmeden karaya çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Malezya ve Endonezya'nın aldığı karardan memnun olduğunu belirten İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Asya temsilciliğinden Phil Robertson, Tayland'ın tutumunu eleştirdi. Robertson, anlaşmaya katılmayan Tayland'ın bu hatasından yakında dönmesini umduğunu dile getirdi. Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü William Lacy Swing de insani bir karar alındığını ve kurtarma operasyonunun bir an önce başlaması gerektiğini ifade etti.

Eleştirilerle ilgili bir açıklama yapan Tayland Başbakanı Prayut Chan-O-Cha ise iki ülkenin anlaştığı planı hükümetinin görüşmeye devam ettiğini açıkladı.

Rohingyaları kimse istemiyor

Yaklaşık 7 bin mülteci Endonezya ve Malezya kıyılarında bekletiliyor. Şimdiye kadar 3 bin mülteci kabul eden Endonezya ve Malezya daha fazlasını kabul etmek istemiyordu. Mültecilerin büyük çoğunluğunu Myanmar'dan kaçan Bangladeş kökenli Müslüman Rohingya halkı oluşturuyor. Kuala Lumpur'daki toplantıya katılmayan Myanmar ise Rohingyaları ülkelerinden sürmek istiyor.