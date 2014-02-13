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Dünya

Asya'dan Avrupa'ya krizden kurtulma dersi

'Açık ekonomiye sahip ülkelerin krizlerden daha çabuk kurtulduğuna dair Asya'dan kanıtlarımız var. Örnek verecek olursak Hong Kong ve Singapur hala aklımızda'

13 Şubat 2014 08:59

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, "Avrupa'nın özellikle krizlerden kurtulma ve mücadele etme konusunda Asya'dan öğrenecek çok şeyi var" dedi.

Couere, Almanya-Asya Pasifik İş Grubu tarafından düzenlenen Almanya-Asya Pasifik Yılbaşı resepsiyonunda "Asya ve Avrupa birbirinden daha fazla nasıl faydalanabilir " konulu bir konuşma yaptı.

Avrupa'nın Asya'dan krizlerden kurtulma ve mücadele etme konusunda öğrenecek çok şeyi olduğunu anlatan Couere, şöyle konuştu:

"Avrupa krizleri ve Asya krizlerinin birçok ortak noktası var. Kriz öncesi oluşan kolay kredi, cari açığa sebep olan yabancı sermaye akımı, risk kontrol eksikliği, disiplini kontrol edememe durumları benzer. Asya'da 90'lı yıllarda ve Avrupa'da da 2010'da durum böyleydi."

Asya'nın, özellikle de Doğu Asya'nın finansal krizlere karşı hamlelerini incelediklerini dile getiren Coeure, "Açık ekonomiye sahip ülkelerin krizlerden daha çabuk kurtulduğuna dair Asya'dan kanıtlarımız var. Örnek verecek olursak Hong Kong ve Singapur hala aklımızda" diye konuştu.

Coeure, ECB'nin sadece Euro Bölgesi'nde serbest ticaret ve bütünlüğün korunmasına destek sağlamadığını, ayrıca uluslararası para ve ticaret sistemine de katkı sağlamayı amaçladığını sözlerine ekledi.

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