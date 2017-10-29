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Spor

Asya Yetenek Kupası'nda şampiyon Deniz Öncü

Deniz Öncü’nün ikizi Can Öncü 147 puan ile 3. oldu

29 Ekim 2017 17:43

Motosiklette Asya Yetenek Kupası'nın son ayağında Malezya'da piste çıkan Türk sporculardan Deniz Öncü genel klasmanda şampiyonluğa ulaşırken, ikizi Can Öncü ise üçüncü oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sepang Pisti'ndeki 12. ve son ayak mücadelesinde 4. sırada yer alan Deniz Öncü, genel klasmanda 156 puana ulaşarak şampiyonluğunu ilan etti.

Sezonun son yarışında piste çıkan diğer Türk motosikletçi Can Öncü yarışı ilk sırada bitirirken, genel klasmanda ise 147 puanla üçüncülüğü aldı.

Organizasyonda son yarışın ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasında oluşan puan durumu şöyle:

1- Deniz Öncü (Türkiye) 156 puan

2- Haruki Noguchi (Japonya) 155 puan

3- Can Öncü (Türkiye) 147 puan

4- Ryusei Yamanaka (Japonya) 143 puan

5- Yuki Kunii (Japonya) 142 puan

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