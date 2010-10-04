-ASYA ÜLKELERİNDEN FİLİSTİN'E YENİ KONVOY İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Aralarında Türk aktivistlerin de bulunduğu ve 17 Asya ülkesinden 500 aktivistin katılması beklenen yeni Filistin konvoyunun, 2 Aralık Perşembe günü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den hareket edeceği bildirildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerinden sonra Asya ülkelerinin de, Filistin halkı üzerindeki İsrail ambargosunu sona erdirmek için harekete geçtiği belirtildi. Açıklamada, 17 Asya ülkesinden 500 aktivistin, İsrail ambargosunu bitirmek için yeni bir konvoy hareketi başlattığı ve konvoyun 2 Aralık Perşembe günü, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den yola çıkacağı ifade edildi. Gazze savaşının yıl dönümü olan 27 Aralıkta konvoyun bölgeye ulaşmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Asya Konvoyu güzergah olarak Hindistan, Pakistan, İran, Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün'den geçerek Gazze'ye ulaşacak. Suriye'ye kadar kara yoluyla gelecek konvoyun, kalan yolu gemiyle tamamlaması planlanıyor. İsrail'in deniz ambargosunu kırmak için deniz yoluyla Gazze'ye gitmeyi hedefleyen aktivistler, arasında Hindistan, Pakistan, Endonezya, Japonya, Malezya, Afganistan, Bangladeş, Nepal, Srilanka, İran, Irak, Türkiye, Suriye, Mısır, Filistin, Ürdün ve Lübnan'dan katılımcılar var.'' Açıklamada, ''Asya halkları Filistin halkının yanında'' sloganıyla yola çıkacağı ifade edilen konvoya, geçtiği her ülkeden katılım olacağı bildirildi.