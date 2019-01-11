Asya piyasaları, ticaret görüşmeleri etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Doğu Asya ve Avustralya hisse senedi piyasaları ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin devam edeceği haberleri etkisiyle yükseldi.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan, tarafların aradaki farklılıkları ele almak ve çözüme ulaştırmak için diyalog ve müzakere yoluna gittiklerini söyledi.

Diğer yandan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşmesi sonrasında Brexit konusunda gösterilen ilerlemeden övgüyle bahsetti.

Asya piyasalarında genel durum şöyle;

- Shanghai Composite, yüzde 0.11,

- Hang Seng yüzde 0.44,

- Nikkei yüzde 0.10,

- Kospi yüzde 0.36 artarken,

- Shenzen Composite bir değişim göstermedi,

- S&P yüzde 0.33 düştü.