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Ekonomi

Asya piyasaları güven oylaması ve Huawei etkisiyle karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Asya hisse senedi piyasaları, Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması öncesinde, yatırımcılar Birleşik Krallık’ta yapılan güven oylamasının etkileriyle karışık hareket ediyor

17 Ocak 2019 12:55

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Asya hisse senedi piyasaları, Japonya Merkez Bankası Başkanı\'nın konuşması öncesinde, yatırımcılar Birleşik Krallık’ta yapılan güven oylamasının etkileriyle karışık hareket ediyor.
Yatırımcıların gündeminde ayrıca, ABD’li şirketlerin üç aylık dönem kazanımları ve ABD’li iş ortaklarından ticari sır çalmakla suçlanan Huawei’ye ABD savcılarının açtığı soruşturma var.
Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle;
- Shanghai Composite yüzde 0.08,
- Hang Seng yüzde 0.11,
- Kospi Composite yüzde .0.10 ve
- S&P yüzde 0.14 artarken,
- Shenzen Composite yüzde 0.34 ve
- Nikkei yüzde 0.13 düştü.
 

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