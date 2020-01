Asya Pasifik'in en iyisi Tepenin Ardı

Emin Alper'in ilk filmi 'Tepenin Ardı' ödülleri toplamaya devam ediyor. Tepenin Ardı, Asya Pasifik Film Ödülleri'nde En İyi Film seçildi. En İyi Senaryo ödülünü ise Reis Çelik'in son filmi Lal Gece aldı.



Berlin Film Festivali'ndeki ödüllü dünya prömiyerinden sonra, 30'un üzerinde film festivalinde gösterilen 'Tepenin Ardı' 5 dalda aday olduğu Asya Pasifik Film Ödülleri'nde En İyi Film seçildi.

İstanbul Film Festivali'nde de En İyi Film seçilen Emin Alper'in yönettiği Tepenin Ardı, 14 Aralık'ta gösterime giriyor.

Ailesiyle ve çevresiyle yaşadığı sorunlarla yüzleşmek yerine, tüm sorunların sorumlusu ilan edilebilecek bir düşman, bir günah keçisi yaratan maço erkek kültürünün trajedisini anlatan filmde Tamer Levent, Reha Özcan, Mehmet Özgür, Berk Hakman, Banu Fotocan ve Furkan Berk Kıran rol aldılar.



En iyi senaryo: Lal Gece



Asya Pasifik Film Ödülleri'nde Türkiye'ye ikinci bir ödül Lal Gece ile geldi. Reis Çelik'in yönettiği Lal Gece, En İyi Senaryo ödülünün sahibi oldu.

ÖDÜL KAZANAN FİLMLER:

En İyi Film: Tepenin Ardı

En İyi Belgesel: In My Mother’s Arms

En İyi Animasyon: A Letter To Momo

En İyi Yönetmen: Brillante Mendoza, Thy Womb

En İyi Senaryo: Lal Gece, Reis Çelik

En İyi Görüntü Yönetmeni: Touraj Aslani, Rhino Season

En İyi Aktör: Choi Min-sik, Nameless Gangster: Rules Of The Time

En İyi Aktris: Nora Aunor, Thy Womb

Jüri Özel Ödülü: Anurag Kashyap, Gangs Of Wasseypur ve Cho Min-soo, Pieta

Geçtiğimiz yılki Asya Pasifik Film Ödülleri'nde Bir Zamanlar Anadolu'da 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Sinematografi' ve Jüri Büyük Ödülü'nü kazanmıştı. En İyi Film Ödülü'nü ise En İyi Yabancı Film Oscar'ını da alan Bir Ayrılık almıştı.