Asya kökenli olduğu için "yeterince vatansever olmadığını" söyleyenlere savaş yaralarını gösteren siyasetçi: Bunlar yeterli mi?

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ABD'de "Asya kökenli olduğu için sık sık vatanseverliğinin sorgulanmasından" rahatsız olduğunu ifade eden West Chester Township Mütevelli Heyeti Başkanı Lee Wong, kasaba heyeti toplantısında 20 yıl orduda hizmet verdiğini hatırlatarak savaş yaralarını gösterdi.

Geçen haftalarda Atlanta kentinde Asya kökenli vatandaşların sahibi olduğu 3 masaj salonuna saldırılmasının ardından Asyalılara karşı işlenen nefret suçları ABD'de en çok konuşulan gündemlerden biri haline geldi.

69 yaşındaki Wong, ABD'ye 18 yaşında geldiğini ve kendisine oy veren birçok kişiden daha uzun zamandır ABD vatandaşı olduğuna dikkat çekti. Wong ayrıca ABD ordusunda 20 yıl aktif görev yaptı.

Ohio'daki kasabanın geçen haftaki toplantısında Wong, "Bazı cahil insanlar bana gelip yeterince Amerikalı veya vatansever görünmediğimi söylüyor. Bu durum beni çok sinirlendiriyor" dedi.

Wong daha sonra üzerindekileri çıkarıp savaş yaralarını göstererek, "İşte kanıtım. Bu sizin için yeteri kadar vatansever duruyor mu?" diye konuştu.

Wong, yara izlerinin Güney Carolina'da çatışma tatbikatı sırasında meydana gelen kesiklerin iltihaplanması sonucunda geçirdiği ameliyatların ardından oluştuğunu ifade etti.