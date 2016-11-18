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BBC Türkçe

Asya kökenli çocuk istismarı ile uluslarası mücadele

Hollanda Parlamentosu, Filipinler'de ortaya çıkarılan internet üzerinden çocuk istismarı çeteleriyle mücadele amacıyla maddi kaynak ayrılmasını istedi.

18 Kasım 2016 19:49

Hollanda, Asya ülkelerinde yaşanan internet üzerinden çocuk istismarı ve çocuk pornosunun önlenmesi için harakete geçiyor.

Hollanda Parlamentosu, Filipinler'de ortaya çıkarılan internet üzerinden çocuk istismarı olaylarıyla mücadele amacıyla maddi kaynak ayrılmasını istedi.

Savcılık da çocuk istismarı konusunda Avrupa ve Asya ülkeleri ile ortaklaşa mücadele kararı aldı.

Hollanda'daki Evanjelist yayın kuruluşu ile yardım örgütleri Terres de Hommes ve Uluslarası Adalet Misyonu tarafından hazırlanan "Sınırsız İstismar" adlı belgesel, parlamentoyu harekete geçirdi.

Hollanda Televizyonu'nda yayınlanan belgesele göre, Filipinler'de her gün çok sayıda çocuk internet üzerinden istismara uğruyor.

Aralarında Hollandalıların da bulunduğu dünyanın her köşesinden günde 750 bin erkek, Filipinli küçük çoçukları para karşılığında seks gösterisine zorluyor.

Çoğunlukla aile ve yakınları tarafından cinsel istismara zorlaman çocukların yaşı 2'ye kadar düşüyor.

Pedofiller, istismar ettikleri çocuklara gösteri başına 2 euro 50 cent, verdikleri her talimat için de 50 cent ödüyor.

Evanjelist Yayın Kuruluşu, Ağustos 2015'ten itibaren gizli çekimlerle çocuk istismarını belgeledi.

Hollanda Parlamentosu, bu görüntüler üzerine, çocuk istismarı ve çocuk pornosu ile daha etkin mücadele kararı aldı.

İktidar ortağı partiler ile muhalefetteki Sosyalist Parti'nin de aralarında bulunduğu parlamento çoğunluğu, hükümetten Asya kökenli çocuk istismarının önlenmesi için ek bütçe ayırmasını istedi.

Parlamento, belgesel görüntülerinde yer alan çocuk istismarcılarının kimliğinin belirlenerek yargılanmasını talep etti.

Hollanda Savcılığı, Filipinler'deki çocuk istismarı konusunda Avrupa ve Asya ülkeleri ile ortak soruşturma kararı aldı.

Hollanda'dan bir yargı heyeti, Aralık ayında Asya ülkelerine giderek, çocuk istismarı konusunda ortak çalışma planı hazırlayacak.

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