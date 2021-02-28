Asya kökenli Amerikalılara yönelik nefret suçu 9 kat arttı

New York Polis Departmanı’nın (NYPD) verilerine göre Asya kökenli Amerikalıların maruz kaldığı nefret suçu, 2020 yılında bir önceki yıla göre 9 kat arttı.

Aktivistler ve yetkililer, ABD’de Asya kökenli Amerikalılara yönelik artan ırkçılığın kaynağı olarak eski ABD Başkanı Donald Trump’ın pandemi başlarında Covid-19’a yönelik kullandığı söylemleri işaret etti.

"Saldırılar korkuya neden oldu"

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Asya kökenli Amerikalılar Federasyonu Yöneticisi Jo-Ann Yoo saldırıların ‘öfkeli’ olduğunu belirtirken, “Saldırılar çok fazla korku ve paranoyaya neden oldu. İnsanlar evlerinden çıkmıyor" dedi.

Saldırıların çoğunun ise nefret suçu olarak kabul edilmediği bunun için polisin, kişinin ‘ırkçı sözler söylediğine ya da davranışta bulunduğuna’ dair kanıtının olması gerektiği vurgulandı. Bu nedenle aktivistler ve polis yetkilileri, başka birçok olayın nefret suçu olarak sınıflandırılmadığını veya bildirilmediğini söyledi. (DHA)