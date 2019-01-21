Asya hisse senedi piyasaları Çin GSYH verileriyle karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Ocak (DHA) – ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine bağlı olarak, Çin’in yıllık büyümesi, 28 yılın en düşük düzeyi olan, yüzde 6.6’ya geriledi.

Çin\'in ekonomik genişlemesi, hükümetin, yatırım ve borç kaynaklı büyümeden, yurt içi tüketimi artırmaya geçmesiyle çift haneli rakamlardan tek haneye geriledi.

Bu ayın başlarında, Çin Merkez Bankası, piyasalardaki ekonominin sağlığı endişeleri sebebiyle, daha fazla likidite sağlamak için bankalar için zorunlu karşılıkları 100 baz puan düşürdü. Banka zorunlu karşıklıkları 2018 yılında dört defa düşürmüştü.

Zorunlu karşıklardaki bu düşüş, küçük işletmelere borç vermeyi artırmak için bankacılık sistemine yaklaşık 116 milyar dolar likidite sağladı.

Bankanın, ekonomide keskin bir yavaşlamayı önlemek için önümüzdeki aylarda para politikasını hafifletmesi bekleniyor.

Çin Başbakanı Li Keqiang, rezerv oranları ve vergilerde indirim de dahil olmak üzere ekonomiyi desteklemek için daha fazla önlem alınacağını söyledi.

Gelişmeler etkisiyle Asya hissesenedi piyasalarında genel durum şöyle;

- Shanghai Composite yüzde 0.68 ve

- Shenzen Composite yüzde 0.83 artarken,

- Nikkei yüzde 0.68,

- Kospi Composite yüzde 0.10,

- Hang Seng yüzde 0.65 ve

- S&P yüzde 0.17 düştü.