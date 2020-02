Asya, böbreğiyle can veren amcasına artık 'Böbüşüm' diyor

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - MARMARİS\'te oturan nefrotik sendrom (FGSG) hastası Asya Demir (9), amcası Kadir Demir\'in böbreğiyle hayata tutundu. Evine dönmeden önce hastanede son kontrollerini yaptıran Asya, artık \'Böbüşüm\' diye hitap ettiği amcasını görüntülü arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi\'nde, amcası Kadir Demir\'in böbreğiyle yaşama tutunan Asya Demir, hastalığı boyunca yaşadıklarını anlatırken hayata yeniden merhaba dediği için çok mutlu olduğu belirtti. Hastalığı süresince çok sevdiği halde havuza giremediğini, istediklerini yiyemediğini söyleyen Asya, “Bazen istediklerimi yiyordum ama sonra çok pişman oluyordum. Çünkü her yerim şişiyordu. Yediğime pişman oluyordum. Açıkçası bir çok şeyi yapamıyordum\" dedi.

Okula da düzenli devam edemediğini anlatan Asya, “Çünkü pazartesi günleri hep kontrolüm oluyordu. Marmaris\'ten Muğla\'ya gitmek zorundaydık. Hep derslerden geri kaldım\" diye konuştu. Nakilden sonra kendini iyi hissettiğini söyleyen Asya, “Şimdi hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Artık okuluma düzenli gideceğim. İstediğim her şeyi yapabileceğim. Çok mutluyum\" ifadelerini kullandı.

\'BÖBÜŞÜM NAPIYORSUN?\'

Hastaneden çıkmadan önce Marmaris\'e dönen amcası Kadir Demir\'i görüntülü arayan küçük Asya\'nın, amcasının sesini duyunca ilk cümlesi \"Alo böbüşüm, napıyorsun?\" oldu. Amcasının “İyiyim böbüşüm dükkana doğru gidiyorum\" cevabından sonra hastanede tahlillerinin yapıldığını, sonuçları beklediğini anlatan Asya, “Bugün daha iyi uyandım böbüşüm, gelince görüşürüz\" karşılığını verdi.

AİLEDE HERKES ASYA\'YA BÖBREK VERMEK İSTEDİ

Anne Buket Demir (40), Asya\'nın hastalığını 2 yıl önce öğrendiklerini belirterek, “Nefrotik sendrom hastası olduğunu öğrendikten sonra bu yılın kasım ayına kadar tedavi sürecimiz devam etti. Asya bu süreçte hiç diyalize girmedi. Artık nakil olmak zorunda olduğunu, böbreklerin yüzde 15 civarında çalıştığını öğrendik. Ve Marmaris\'ten Antalya\'ya geldik. 6 Kasım 2018 tarihinde hastaneye yatışımız yapıldı, 8 Kasım\'da ise ameliyat gerçekleşti\" dedi. Asya\'ya böbrek bağışı yapmak için ailede herkesin gönüllü olduğunu anlatan Buket Demir, \"Sadece babası ve amcasının kan grubu uygun çıktı. Amca ilk öğrendiğinde Asya\'ya \'Bak göreceksin babanın kan grubu uymayacak sana ben böbreğimi vereceğim\' dedi. Ve gerçekten babada bir olumsuzluk olunca amcası verdi böbreğini\" diye konuştu.

\'AMCA BİZİM KAHRAMANIMIZ\'

Emlak danışmanı baba Okan Demir (38) ise 2 yıldır Asya\'nın hastalığıyla mücadele ettiklerini anlattı. Tedavilerde ilerleme kaydedilemeyince Asya\'nın nakil aşamasına geldiğini belirten Demir, “Şu anda çok mutluyuz. Sorunu ortadan kalktı. Amcası bizim kahramanımız. Ona çok teşekkür ediyoruz. Bir insanın sağlığına vesile olmak kadar güzel bir şey yok bu dünyada. Herkes ailesine, yakınlarına sahip çıksın\" ifadelerini kullandı.

\'KARDEŞİM HASTA VE NARİN OLDUĞU İÇİN ONU KORUYORDUM\'

Asya\'nın ikiz kardeşi Toprak ise duygularını şöyle aktardı:

“Kardeşimle aynı sınıftayız. O hasta olduğu için onunla oynayamıyordum. Hastaydı, narindi. Okulda çocuklar birbirine çarpabiliyor. O zaman Asya\'nın canı yanıyordu. Top oynarken top bir yerine çarpınca canı yanıyordu. Kardeşimi okulda koruyordum. Asya artık iyileşti. Onunla istediğim oyunları oynayabileceğim. Havuza girebileceğiz. Artık her şeye dikkat etmek zorunda kalmayacağız. Asya da artık her şeyi kafasına takmayacak.\"

DOKTORUNU ZİYARET ETTİ

Asya\'nın ameliyatını gerçekleştiren MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof.Dr. Alper Demirbaş, kendisini odasında ziyaret eden Asya ile bir süre sohbet ederken, onu sevip öpmeyi de ihmal etmedi. Asya\'nın ameliyatının çok başarılı geçtiğini belirten Prof.Dr. Demirbaş, “Şimdi gayet iyi. Böbrek fonksiyonları gayet normal\" dedi.

Canlıdan organ bağışının önemini vurgulayan Prof.Dr. Demirbaş, “Asya gibi birçok çocuk, pek çok yetişkin var organ bekleyen. Onların organ nakli ihtiyacını kadavradan bağışla karşılamamız mümkün değil. Ailesinde böbrek ya da karaciğer nakli bekleyen bireyler varsa, aileler bir kere daha düşünsün\" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI