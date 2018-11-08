Asya Bibi serbest bırakıldı

Pakistan'da Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırılan ancak geçen hafta görülen temyiz davasında beraat eden Asya Bibi’nin avukatı müvekkilinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Bibi’nin avukatı Saiful Malook, Çarşamba günü Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, müvekkilinin "uçakta olduğunu, ancak nereye ineceğini kimsenin bilmediğini" söyledi.

Asya Bibi’nin eşi Ashik Mesih, Pazar günü yaptığı açıklamada, ailesinin hayatından endişe ettiğini vurgulamıştı. Mesih, ABD, İngiltere ve Kanada’ya çağrıda bulunarak eşi Asya Bibi ve ailesinin Pakistan’ı terk etmesi ve sığınma hakkı tanınması için yardım etmelerini istemişti.

Beraat kararı üzerine radikal İslamcılardan ölüm tehditleri alan Bibi’nin avukatı Saiful Malook da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Malook’un Hollanda’ya gittiği bildirildi.

Ne olmuştu?

Hristiyan olan Asya Bibi, Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle 2010 yılında idam cezasına çarptırılmış, ancak cezanın infazı ertelenmişti. Pakistan Yüksek Mahkemesi geçen Çarşamba günü gördüğü temyiz davasında, iddiaların yeterince kanıtlanamadığı gerekçesiyle Bibi'nin beraatine hükmetmişti.

Bunun üzerine radikal İslamcı İslamcı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) partisi yanlıları, ülkenin çeşitli kentlerinde hayatın felç olmasına yol açan protesto gösterileri düzenlemişti. Hükümetin Cuma günü TLP ile vardığı uzlaşmada, İslamcı gruplara mahkemenin kararını temyiz için başvuruda bulunma hakkı tanınmış ve Bibi'nin ülkeyi terk etmeyeceğine dair güvence verilmişti. Bu uzlaşmanın ardından İslamcı gruplar protesto eylemlerine son vermişti.

AFP/JD,GA

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