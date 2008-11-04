ASUS'tan bambu dizüstü!

Bilişim sektörünün öncü firmalarından ASUS, Ecobook isimli yeni dizüstüsüyle 'estetik' ve 'çevre dostu' nitelemelerini sonuna kadar hak eden bir modele imza atmış.

Firmanın ilk kez Eee serisiyle başlattığı Netbook furyası sürerken, bu kez Ecobook serisi yeni bir akım başlatmaya aday.

Ecobook'un özelliği sıradan dizüstülerinde rastlanan plastik kasa ve kapak yerine ahşap malzeme kullanılmış olması. Bambu ağacından imal edilmiş kasa ve kapak sayesinde şık bir görünüm ve hafiflik sağlanmış. ASUS Ecobook'un önümüzdeki yıl piyasada olması bekleniyor.



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