Asus ve BAU güçlerini e-spor için birleştirdi

Merve DUNDAR - Ömer HASAR / İSTANBUL,(DHA)- ÜLKEMİZDE ve dünyada giderek yaygınlaşan e-spor için bir araya gelen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Asus’un Republic of Gamers (ROG) markası, yetişmiş insan gücü kazandırmak amacıyla işbirliğine imza attı. Sponsorluk kapsamında Asus, BAU e-Sports\'a 2 yıl boyunca teknoloji sponsoru olacak.

Asus ve BAU eSports’un yeni işbirliği Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Ortaklık kapsamında Asus, BAU eSports’a ekipman ve PC laboratuvarı desteği sağlayarak, bu kapsamda gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, BAU eSports bünyesinde yer alan esporcu öğrencilerin yanında olacak. İşbirliğinin hedefi ise e-spor ekosistemindeki profesyonel oyuncuları desteklemek, yayıncılık, sunuculuk ve hakemlik gibi birçok alanda, Türkiye’de hızla gelişen e-spor ekosistemine yetişmiş insan gücü kazandırmak.

\"OYUN LABORATUVARIMIZ DÜNYADA İLK\"

Toplantının ardından katılımcılar Republic of Gamers adıyla açılan oyun laboratuvarını gezdi. Dünyanın ilk oyun laboratuvarını kurduklarını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, \"Öğrencilerimiz burada e-spor eğitimleri alacaklar. Dolayısıyla bu ekosistemi hem ülkemizde hem de dünyada geliştiren bir üniversite merkezi olacağız\" dedi.

\"100 MİLYAR DOLAR\'LIK OYUN PİYASASINDA E-SPOR ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR\"

Grup olarak 4 yaşından itibaren kodlama eğitimi verdiklerini belirten Yücel, \"Öğrencilerin yeni dili artık kodlama. Bu anlamda çalışmalarımızı ileri boyutlara taşımalıyız. Şu anda dünyada oyun piyasasının 100 milyar Dolar\'lık bir büyüklüğe sahip olduğunu görüyoruz. E-spor da bu payın içinde. Gençlerimiz dünyanın her köşesinde, özellikle Amerika\'da, Çin\'de, Güney Kore\'de, Japonya\'da bu alana karşı ilgi büyük\" diye konuştu.

Öğrencilerin e-spora oldukça olumlu baktığını dile getiren Yücel, \"Olumlu bakmak, zaman zaman oyun oynamak e-sporda profesyonel bir sporcu olmak anlamına gelmiyor. Biz bu alanda gençlerimizin yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Belki ileride bu işi profesyonel olarak yapabilir veya yaptıkları işin yanında bu oyunu oynayabilirler. E-spor hem ülkemizde hem dünyada gelişiyor. Biz de bu açıdan önemli bir merkez olmak istiyoruz. Asus\'un da bu noktada desteği çok fazla. Onlarla işbirliği yaparak merkezimi hayata geçirdik\" diyerek sözlerini noktaladı.

ASUS\'UN ÖNCELİĞİ OYUNU VE OYUNCULARI DESTEKLEMEK

\"Republic of Gamers (ROG) markamızla gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ile Türkiye’de e-sporun gelişimine ve e-sporcuların yetişmesine destek vermeyi hedefliyoruz\" diyen ASUS Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, dünyada birçok takıma sponsor olduklarını ve hem dünyadan takımların katıldığı hem de gençlerin kendilerini gösterebilecekleri turnuvalar düzenlediklerini ifade etti. Önceliklerinin oyunu, oyuncuyu, e-sporu desteklemek ve onların yeteneklerini iyi bir şekilde gösterebilmeleri için en iyi donanımı sağlamak olduğunu vurgulayan Güler, \"Bu noktada BAU\'nun çok doğru bir adres olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece e-spor kulübünde kayıtlı şu anda 500 öğrenci var. Bu öğrenciler çok farklı liglerde, platformlarda kendilerini gösteriyorlar. Biz de onlara donanımsal olarak ve ihtiyaç duydukları her noktada destek olacağız. Böylece e-sporun gelişmesine katkı sağlayacağız. Ayrıca bu oyunu oynayanların bu işi kariyer olarak da yapabileceklerini ve bunun için eğitimlerinden vazgeçmeleri gerekmediğini de oyunculara sağladığımız imkanlarla göstermeye çalışcağız\" dedi.

ESPOR NEDİR?

Elektronik spor anlamına gelen espor, 2000’li yılların başında turnuvaların ve liglerin de oluşturulmasıyla her geçen gün daha da popülerleşiyor. Oyuncuların profesyonel takımlar bünyesinde resmi liglerde ve turnuvalarda oyun oynayarak hayatlarını kazandığı bir spor dalı olan espor için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporcu lisansı da veriliyor. Oyun oynayarak geçimini sağlayan kişiler profesyonel oyuncu olarak lisans sahibi olabiliyor. Ülkemizde League of Legends isimli oyunun resmi bir ligi de bulunuyor.

