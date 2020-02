ASUS Republic of Gamers, League Of Legends Üniversite Ligi'nin ana sponsoru oldu

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\'DE e-sporun önemli destekçilerinden biri olan ASUS, Republic of Gamers markasıyla, Riot Games tarafından düzenlenen 2018 League of Legends Üniversite Ligi’nin bu seneki ana sponsoru oldu.

“Republic of Gamers Üniversite Ligi” elemeleri 24 Şubat’ta ilk hafta mücadeleleriyle başladı. 29 Nisan’da büyük finali yapılacak olan ligin ikinci elemeleri ise 3-4 Mart’ta yapılacak. Bu yıl toplamda 422 takımın katıldığı Republic of Gamers Üniversite Ligi, bu sayıyla Üniversite Ligi tarihindeki en yüksek katılımcı sayısına ulaşarak rekora imza attı. Ligi birincilikle bitiren takımın 10 bin liralık büyük ödülün sahibi olacağı “Republic of Gamers Üniversite Ligi”, League of Legends oyuncularının profesyonel kariyerlerinin çıkış noktası olmayı hedefliyor. Riot Games’in 2009 yılında çıkardığı League of Legends her ay 100 milyonun üzerinde oyuncu tarafından oynanıyor.

BAU ESPORTS\'A TEKNOLOJİ SPONSORLUĞU

ASUS, geçtiğimiz günlerde ise e-spor dünyasına yetişmiş insan gücü kazandırmak amacıyla Republic of Gamers Üniversite Ligi’nde mücadele eden BAU eSports’un da teknoloji sponsoru olmuştu.

(FOTOĞRAFLI)