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Spor

ASUS Republic of Gamers, Galakticos Espor'un teknoloji sponsoru oldu

İSTANBUL, (DHA)- OYUNCULAR için tasarladığı Republic of Gamers (ROG) markasıyla Türkiye'de espora desteğini sürdüren ASUS, Türkiye Wolfteam arenasının en iddialı takımlarından Galakticos’un teknoloji sponsoru oldu

03 Nisan 2018 13:22

İSTANBUL, (DHA)- OYUNCULAR için tasarladığı Republic of Gamers (ROG) markasıyla Türkiye\'de espora desteğini sürdüren ASUS, Türkiye Wolfteam arenasının en iddialı takımlarından Galakticos’un teknoloji sponsoru oldu. 

Türkiye\'de büyük bir potansiyeli içinde barındıran espor sektörünün gelişmesi için işbirliklerine hız kesmeden devam eden Republic of Gamers, bu kez Wolfteam’in en iddialı takımlarından Galakticos’un teknoloji sponsoru oldu. Wolfteam Türkiye Ligi’nde 2 mevsim şampiyonluğu bulunan Galakticos, 2018’de Republic of Gamers desteğiyle mücadele edecek.  

GENÇ YETENEKLERİ KEŞFETMEYİ HEDEFLİYOR

2017 yılında yatırım modeli ile kurulan Galacticos, Wolfteam ve League of Legends Türkiye liglerinden slot satın alarak Türk espor sahnesine giriş yaptı. “Evrendeki genç yetenekleri keşfetmek” mottosuyla Türkiye’de keşfedilmemiş ve şans tanınmamış oyunculara bir fırsat tanıyıp, yeni yıldızlar ortaya çıkarmayı hedefleyen Galacticos, 2018 yılında mobil espor dünyasına da adım atmayı hedefliyor.

(FOTOĞRAF)

 

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