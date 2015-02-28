Asuri Süryaniler'den yardım çağrısı

Türkiye ve yurt dışında yaşayan Süryani aydın ve aktivistlerin tartışma grubu Platform Turabdin, inançları Hristiyan diye ve anavatanlarını terk etmeyen Asuri, Süryani ve Keldani halkının bedel ödediğini belirterek, kardeş halklardan yardım talep ettiler

Evrensel.net'in haberine göre, IŞİD’in Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki Habur Nehri boyunca yer alan Süryani köylerinde kaçırdığı Süryanilerin sayısı giderek artıyor.



Uluslararası Asuri Haber Ajansı (AINA) son olarak sayının 373’e çıktığını yazdı. Haseke eyaletindeki Asuri yetkililere dayandırılan haberde kaçırılanların 150’sinin kimliğinin de belirlendiği belirtildi.

Haberde rehin alınan bazı Süryanilerin öldürüldüğü bilgilerinin geldiğine yer verilirken, Til Temir’deki Asuri savaşçıların verdiği bilgilere göre IŞİD; Til Goran, Til Shamiran ve Til Jazira köylerinden çekildi.

Öte yandan bölgede Süryani Askeri Meclisi'nin ve Kürt YPG/YPJ güçleri ile IŞİD arasındaki çatışmalar da sürüyor. YPJ Komutanı Nesrin Abdullah dün, Til Hemis’te IŞİD için stratejik öneme sahip köylerin “tamamen temizlendiği”ni açıklamıştı.

'K ardeş halklardan ve medeniyet yolunda yürüyen tüm yönetimlerden acil olarak yardım bekliyoruz'

Türkiye ve yurt dışında yaşayan Süryani aydın ve aktivistlerin tartışma grubu Platform Turabdin, “IŞİD kaynaklarına bakıldığında Kobanê’nin intikamını almaya çalıştıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca stratejik anlamında Türk sınırındaki bu bölgenin ele geçirilmeye çalışılması kendilerine lojistik bir koridor açmaya çalıştıklarını gösteriyor. Bu cihatçılara kırmızı halı seren ve onlara yardım ve desteğini esirgemeyen yönetimlerin tüm bu katliam ve vahşette payları vardır” açıklaması yaptı. Yazılı açıklamada, daha Mısır ve Libya’ya ekmek kazanmak için çalışmaya giden 21 Kıpti Hıristiyan işçinin kanı kurumamışken, insanlığın yeni bir IŞİD vahşeti ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

“İnançları Hıristiyan diye ve anavatanlarını terk etmiyorlar diye Asuri, Süryani, Keldani halkı bir kez daha bedel ödüyor. IŞİD’in Ninova, Şengal, Kerkük, Kobanê etnik temizlik hareketi bu defa Habur’da kara yüzünü gösteriyor. Asuri, Süryani, Keldani halkı, tüm kardeş halklardan ve medeniyet yolunda yürüyen tüm yönetimlerden acil olarak yardım, dayanışma ve destek beklemektedir. Her şeyin sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız” denildi.

Habur bölgesindeki Süryani köyleri, 1933’te Irak’ta yaşanan Simele katliamından kaçarak buraya yerleşen Süryanilerin kurduğu yerleşimlerdi.