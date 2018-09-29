Aşure bereketini binlerce kilometre uzaklıkta paylaştılar

İSTANBUL, (DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında onlarca kazan aşure dağıtırken, kardeş şehri Fojnica’yı da unutmadı. Fojnica Çarşı Camii’nde kılınan cuma namazı sonrasında Bosnalılara aşure dağıtıldı.

Aşure ayının bolluk ve bereketini kardeş şehriyle paylaşan Ümraniye Belediyesi, Bosna Hersek\'in Fojnica ilçesinde bu yıl da aşure dağıttı. Fojnica Çarşı Camii’nde kılınan cuma namazına ve sonrasındaki aşure dağıtım programına Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Orta Bosna Kantonu Orman, Su ve Tarım Bakanı SalkanMerdzanic, Bosna Federasyonu Milletvekili ve aynı zamanda İslam Birliği Başkanı Ramiz Mesa, Fojnica Belediye Başkanı Sabahudin Klisura ve Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek Müdürü Mehmet Akif Yaman katıldı.

“SİZLERİN ÖZGÜRLÜĞÜ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Cuma namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Boşnak halkının kendileri için öneminden ve Ümraniye ile Fojnica’nın kardeşliklerinden bahsetti. Osmanlı Devleti’nin bu coğrafyada yaptıklarını anlatan Başkan Hasan Can, “Bosna halkı ebediyete kadar Türkiye’nin kardeşi ve dostu olarak kalacak, sizlerin özgürlüğü ve durumu bizler için çok önemli. Bosna bizim tarihten bugüne kardeşimizdir ve biz birbirimize kimsenin koparamayacağı tarihi ve kültürel bağlarla bağlıyız. Bu yüzden Bosna Hersek’te Fojnica’da yaptığımız çalışmalarla sizlerle bir araya gelmek, güzel günlerimizde kardeşlerimizle beraber olmak istiyoruz” dedi.

Konuşmasının ardından Fojnica İslam Meclisi’ne katkılarından dolayı Başkan Hasan Can’a, Bosna Federasyonu Milletvekili ve aynı zamanda İslam Birliği Başkanı Ramiz Mesa teşekkür plaketi takdim etti. Cuma namazının ardından Ümraniye Belediye Başkanı Can, Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu ve protokol, cami cemaatine ve Bosnalı kardeşlerine Ümraniye Belediyesinin aşçıbaşıları tarafından yapılan aşureleri ikram ettiler.

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