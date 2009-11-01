Asuman 'Wipe out'u ikiledi

Eğlence ve aksiyonu birleştiren 'Wipe Out'un ikinci sezonu izleyiciyle buluşuyor. Programın sunucusu Asuman Krause 'Parkurlar yenilendi. Çamur bol, yarışmacılar da çok çılgın' diyor

Show TV ekranlarında şubat ayında yayınlanmaya başlayan 'Wipe Out'un ikinci sezonunun ilk bölümü bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Programın sunucusu Asuman Krause, yenilenen parkurlarıyla heyecan ve aksiyonun dozunun arttığı 'Wipe Out 2'yi anlattı.



l 'Wipe Out'ta yarışanlarla ilgili gözlemleriniz oldu mu?

Çok renkli kişiliklerle karşılaştım. Kimi topların üzerinden atlayıp, zıplayıp yarışı hemen kazanacağını sanıyor. Ama 'Acemi Parkuru'nda pili bitenler oluyor. 'Bir daha deneyebilir miyim' diyenler de az değil.



l Formatınız diğer aksiyon-eğlence yarışmalarından farklı. 'Wipe Out'u kimler seyrediyor?

İçeriği, oyunları ve metinleriyle çok farklı bir yarışma. Diğer ülkelerdeki formatla bizimki aynı ama kültürel değerler olayı daha esprili bir hale getiriyor. 7'den 70'e herkes seyrediyor ama programın yayınlandığı saatlerde kumanda çocuklara geçiyor.



l Diğer ülkelerdeki sunucularla kendinizi kıyasladığınız oldu mu?

Ben kendimi kıyaslamadım. Ama kıyaslayanlar, 'Sen daha sıcak ve samimisin' diyor. Biri yere düştü mü katıla katıla gülerim. Diğer sunucular sadece mimikleriyle tepki veriyor.



l 'Wipe Out 2'de neler var?

'Yumruk Duvarı'nın yanına bir de 'Fındıkkıran' ekledik. Yine bol bol çamur var! Yarışmacılarımızın da hepsi birbirinden ilginç: Çift Dingilli Damperli Davut, Organik Batuhan, Slip Fahrettin, Arhavili Şipşak Tülay.

Hiç spor yapmamış kadınlar 'devleşiyor'

Yarışmacı olmak için ev kadınlarının yoğun ilgi gösterdiğini belirten Asuman Krause, 'Hayatı boyunca spor yapmamış ama yarışmada devleşen ev kadınları var. Özgüvenleri çok yüksek' diye konuştu.