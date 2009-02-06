Asuman Krause'nin kemeri olay oldu

Haydi Gel Bizimle Ol programında söylenen sözler hemen her hafta basında haber oluyor. Medyada hangi konuların haber olabileceğini iyi bilen Müjde Ar, bu hafta da yine haber olmak adına gerekeni yaptı ve malzemeyi verdi.



Eski manken, yeni şarkıcı Asuman Krause'nin konuk olduğu programda Anad, Asuman Krause'nin taktığı kemeri 'bekaret kemeri' olarak yorumlayınca Müjde Ar'a fırsat doğdu. Ar, Krause'nin taktığı kemerin 'bekaret kemeri' olmadığını söyledi.



Anad, kemerin 'bekaret kemeri' olduğunda ısrar edince Müjde Ar, "Bekaret kemeri bele mi takılır?" sorusunu yöneltti.



Çiğdem Anad, "Sen kullanmadın mı?" deyince Müjde Ar, golü attı:



"Sen kullanmışsın da yanlış yerine takmışsın ondan başına gelmiş."



Stüdyodaki herkese kahkaha attıran bu sözleri tekrar eden Müjde Ar, "Yani sen diyorum takacağın yere takamamışsın, daha yukarı takmışsın ondan başına ağır şey gelmiş. Duydun mu? Yani sen kemeri beline takmışsın diyorum" şeklinde konuşarak, bu sözleriyle bu hafta da haber olmayı başardı.



(Televizyon Gazetesi)