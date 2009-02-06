T24 LogoT24 Logo
Magazin

Asuman Krause'nin kemeri olay oldu

Müjde Ar, bu hafta da yine haber olmak adına gerekeni yaptı ve malzemeyi verdi.

06 Şubat 2009 02:00

Haydi Gel Bizimle Ol programında söylenen sözler hemen her hafta basında haber oluyor. Medyada hangi konuların haber olabileceğini iyi bilen Müjde Ar, bu hafta da yine haber olmak adına gerekeni yaptı ve malzemeyi verdi.

Eski manken, yeni şarkıcı Asuman Krause'nin konuk olduğu programda Anad, Asuman Krause'nin taktığı kemeri 'bekaret kemeri' olarak yorumlayınca Müjde Ar'a fırsat doğdu. Ar, Krause'nin taktığı kemerin 'bekaret kemeri' olmadığını söyledi.

Anad, kemerin 'bekaret kemeri' olduğunda ısrar edince Müjde Ar, "Bekaret kemeri bele mi takılır?" sorusunu yöneltti.

Çiğdem Anad, "Sen kullanmadın mı?" deyince Müjde Ar, golü attı:

"Sen kullanmışsın da yanlış yerine takmışsın ondan başına gelmiş."

Stüdyodaki herkese kahkaha attıran bu sözleri tekrar eden Müjde Ar, "Yani sen diyorum takacağın yere takamamışsın, daha yukarı takmışsın ondan başına ağır şey gelmiş. Duydun mu? Yani sen kemeri beline takmışsın diyorum" şeklinde konuşarak, bu sözleriyle bu hafta da haber olmayı başardı.

(Televizyon Gazetesi)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24