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Kültür-Sanat

Asuman Dabak: Kerem Alışık bizi kovdu

"Kerem, yapma salon dolu' dedik bizi dinlemedi"

27 Ocak 2018 16:59

Doğa Rutkay’ın sunuculuğunu gerçekleştirdiği programa, tiyatronun sevilen isimlerinden Asuman Dabak konuk oldu.

Asuman Dabak, kendisinin tiyatro açmasına sebep olan ismin Kerem Alışık olduğunu söyledi. Dabak, “Sadri Alışık, sahnesinde ‘Kaç baba kaç’ oyununu oynuyorduk, Hakan Yılmaz’ın canlı yayını vardı, Hakan oraya gitmek zorunda kaldı. Dışarıdan başka bir oyuncu bulundu. Dışarıdan gelen kişinin de bu rolün altından kalkması mümkün değildi. Çünkü yeteri kadar prova yapamadı. ‘Kerem, yapma salon dolu’ dedik bizi dinlemedi. Biz de yazı yazdık ‘biz oynamak istemiyoruz’ diye Kerem o yazıyı okuduktan sonra Ali Sunal, Hakan Yılmaz, Tuna Arman, Demet Tuncer, Ferdi Akarnur ve beni kovdu. O bizi kovsa ne olacak o benim başımın tacı” dedi.

Asuman Dabak “Tiyatro kurma kararını alınca Haldun Dormen’i aradım ve onunla buluştuk. Haldun Dormen bana “Sen deli misin herkes tiyatrosunu kapatıyor sen tiyatro açıyorsun” demişti.

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