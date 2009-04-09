'Astsubaylara kıdem' teklifi Meclis'te

AKP Siirt Milletvekili Mehmet Yılmaz Helvacıoğlu, "yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara da subaylar gibi yüksek lisans öğrenimi kıdemi verilmesini" öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.



Kanun teklifinin gerekçesinde, TSK Personel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, yüksek lisans yapan subaylara bir yıl kıdem verileceğinin ve bu şekilde kıdem alanların nasıplarının düzeltileceğinin hüküm altına alındığı ancak astsubaylardan kendi nam ve hesabına yüksek lisans yapanlara kıdem verilmesine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı vurgulandı.



Yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve staj yapanlar ile yurt dışına sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülüklerinin, buralarda geçen süreler kadar uzatılacağının kanunla düzenlendiğine işaret edilen gerekçede, "Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda, öğrenim veya meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların eğitimde geçen sürelerinin tamamı mecburi hizmet sürelerine ilave edilmektedir. Bu durum özellikle eğitim ve ihtisas süreleri uzun olan tabip subaylar yönünden uygulamada bazı haksızlıklara neden olmaktadır" görüşüne yer verildi.



Gerekçede şöyle denildi:



"Kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara, subaylar gibi yüksek lisans öğrenimi kıdemi verilmesi, subay veya astsubay nasbedildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksek okullarda, öğrenim veya meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların eğitimlerinde geçen sürenin, tamamı yerine yarısının mecburi hizmetten sayılması amaçlanmaktadır."

