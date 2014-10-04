Astsubaylar el konan 30 milyon liralık mallarını subaylardan alacak

Kenan Evren 1984 yılında emekli astsubayların derneğini bir gecede lağvedip mallarını emekli subayların derneğine devretti. 29 yıl sonra mahkemeye giden astsubaylar mallarını geri istedi. Önceki mahkeme 1984 yılında malların devir kararını iptal etti. Yargıtay onaylarsa subaylar genel merkezleri de dahil 30 milyon liralık gayrimenkulleri astsubaylara iade edecek.

Tüm malları emekli subayların derneğine aktarılan astsubaylar tam 29 yıl sonra bu karara karşı dava açtı. Mahkeme ise kararını önceki gün verdi. Buna göre, 1984 yılında zamanın Türkiye Muharipler Derneği’nin mallarını Türkiye Emekli Subaylar Derneği’ne (TESUD) aktaran karar iptal edildi. Yargıtay bu kararı onaylarsa toplam değeri 30 milyon lira olarak hesaplanan mal varlığı astsubayların 17 Ekim 1984 yılında kurdukları yeni dernekleri Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ne (TEMAD) iade edilecek.

29 yıl sonra dava

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’teki haberine göre, 75 bin üyesi bulunan ve emekli astsubay Ahmet Keser’in başkanı olduğu TEMAD ile 15 bin üyesi olan ve emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş’un başkanı olduğu TESUD’u karşı karşıya getiren sürecin başında 4 Mart 1984’te alınan bir karar yer alıyor. O gün derneğin lağvedilmesiyle Gaziantep şubesi dışındaki tüm mal varlığı subayların derneği TESUD’a geçmişti. Bu karar 29 yıl sonra yargıya taşındı.

Astsubaylar kararın iptali ve subaylara devredilen malların iadesi için geçtiğimiz yıl sonunda Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dilekçesinde, subaylara devredilen taşınmazların tespiti ve astsubaylara geri verilmesi istendi. Subayların derneği TESUD ise talebin haksız olduğunu, davanın reddini talep etti.

İkinci celsede karar

Mahkeme, TEMAD ile TESUD arasındaki davanın çözümü için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Prof. Ali Akyıldız geçtiğimiz temmuzda mahkemeye sunduğu raporda, TESUD’a devredilen malların iade edilmesinin gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, önceki gün davanın ikinci duruşmasını gerçekleştirdi. TESUD avukatı bilirkişi raporuna katılmadıklarını ifade ederek davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme tarafları dinledikten sonra kararını açıkladı. Kararda, TEMAD’ın talebi kabul edildi. 4 Mart 1984’te alınan ve malların TESUD’a devrini sağlayan genel kurul kararının 2. maddesi iptal edildi.

30 milyon liralık gayrimenkul

Davaya konu gayrimenkullerin değeri 30 milyon lira olarak hesaplanıyor. Subayların derneği TESUD’un halen genel merkez binası olarak kullandığı Ankara Kızılay’daki 6 katlı bina, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir ve Bolu’daki bina ve daireleri kapsıyor. Kararla birlikte, astsubayların derneği TEMAD’ın geçen sürede alamadığı kira gelirlerinin de hesaplanıp ödenmesi söz konusu. Davanın açılması sonrası, mahkeme söz konusu gayrimenkullerin tapu kayıtlarına tedbir koymuştu.

Subaylar kararı temyiz edecekler

Subayların derneği TESUD’un avukatı Yurdakan Yıldız ise, kararın hukuki olmadığını savunarak “Karar, hem zaman aşımı yönünden hem de iddialar itibari ile hukuki değil. Biz, kararı Yargıtay’a taşıyacağız. Eğer Yargıtay da, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını onarsa, o zaman tapu iptal ve tescil davalarının açılması gerekir. Davaya konu 7 gayrimenkul bulunuyor. Anılan gayrimenkuller arasında TESUD’un genel merkez binası olarak kullandığı binanın olup olmadığına emin değilim” dedi.

Bakanlar Kurulu paylaştıracak

TEMAD avukatı Mehmet Erkan Akkuş, mahkeme kararı ile TESUD’a aktarılan mallarda astsubayların da hak ve alacaklarının olduğunun ortaya çıktığına işaret ederek “30 yıl önceki işlemin mimarı dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren. Biz de, elimize somut bilgi ve belgeler geçince dava açmaya karar verdik. Mahkeme kısa sürede davayı karara bağladı. Karar Yargıtay’a da götürülürse sonuç değişmez kanaatindeyiz. Kararla birlikte, malların devri işlemi şuan hükümsüz kalmış oldu. Karar kesinleştiğinde, Bakanlar Kurulu, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı’ndan görüş alarak bir karar verecek. Bu karar, malların iadesi, kira gelirlerinin hesaplanması şeklinde olacak” dedi.

İşte o gayrimenkuller

1-Ankara Kızılay Selanik Caddesi’ndeki TESUD’un genel merkez binası,

2-Adana Reşat Bey’deki daire,

3-İstanbul Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde iki daire,

4-İstanbul Beşiktaş Ortaköy’de TESUD Şişli Şubesi olarak kullanılan daire,

5-İstanbul Üsküdar TESUD Şubesi olarak kullanılan daire,

6-İstanbul Bakırköy Cevizlik Mahallesi’nde TESUD Şubesi olarak kullanılan daire,

7-İzmir Konak TESUD Şubesi olarak kullanılan büro,

8-Kocaeli /İzmit Kemalpaşa Mahallesi’ndeki TESUD Şubesi olarak kullanılan bina,

9-Bolu Aktaş Mahallesi’ndeki TESUD Şubesi olarak kullanılan 3 katlı bina.

İptal edilen o madde

Türkiye Muharipler Derneği’nin lağvedilmesine yol açan 1984’teki genel kurulunun 2. maddesinde şu ifadeler yer aldı: “Bu tarih (4 Mart 1984) itibari ile kasadaki tüm nakitler, gayrimenkullerinin tamamı ile tüm alacak ve borçların, Türkiye Emekli Subaylar Derneği’ne devrine karar verilmiştir.”