T24 LogoT24 Logo
Gündem

Astsubayı şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, 2017 yılında Astsubay Mustafa Sefa Kök'ü şehit edilmesi ve bir güvenlik görevlisinin yaralanması olayının faili olan 'Yona Dersim' kod adlı Erol Ulacan adlı PKK'lı teröristin, 15 Ağustos'ta Adaklı ilçesinde hava destekli operasyo

10 Eylül 2018 20:43

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de, 2017 yılında Astsubay Mustafa Sefa Kök\'ü şehit edilmesi ve bir güvenlik görevlisinin yaralanması olayının faili olan \'Yona Dersim\' kod adlı Erol Ulacan adlı PKK\'lı teröristin, 15 Ağustos\'ta Adaklı ilçesinde hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 15 Ağustos 2018 tarihinde Adaklı ilçesi mülki sınırlarında düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birisinin, 8 Eylül 2017 tarihinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök’ün şehit edilmesi ve 1 personelin yaralanması olayının faili olan sözde Çavreş Gücü sorumlusu \'Yona Dersim\' kod adlı Erol Ulucan isimli terörist olduğu tespit edildiği belirtildi.
ŞEHİDİN KIZI DÜNYAYA GELDİ
Bingöl\'ün Adaklı ilçesinde PKK\'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'nde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök\'ün (25) cenazesi memleketi Osmaniye\'de gözyaşları arasında  toprağa verilmişti. Şehit olduğunda baba olmaya hazırlanan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Sefa Kök\'ün 8 aylık hamile eşi Yasemin Kök, yaklaşık bir ay sonra dünyaya gelen kızına Elif adını vermişti. 

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİNGÖL DHA BİNGÖLAstsubay Mustafa Sefa KökDersimErol UlacanPKKAğustos AdaklıValiliktenJandarma KomutanlığıncaAğustosAdaklıEylülJandarma Astsubay KıdemliMustafa Sefa KökünGücüErol UlucanKIZI DÜNYAYA GELDİ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24