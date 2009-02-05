Astsubaya eşcinsel ilişki şantajı

Çorum’da 3 erkek ile girdikleri cinsel ilişkiyi kameraya gizlice kaydedip şantajla para alan üniversite öğrencisi ile 3 arkadaşı tutuklandı.



Çorum’da aralarında öğretmen ve askerin de bulunduğu 3 erkek ile girdikleri cinsel ilişkiyi kameraya gizlice kaydedip şantajla para alan üniversite öğrencisi ile 3 arkadaşı tutuklandı. Şantaj yapan kişileri görüntüsü çekilen Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 30 yaşındaki Astsubay İ.A.'nın şikayet ettiği ortaya çıktı. Astsubay hakkında da soruşturma başlatıldı.



Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü'nde okuyan 19 yaşındaki T.B. adlı erkek öğrenci, internetteki sohbet sitelerinden tanıştığı Çorum'da oturan öğretmen A.Ş. (45), işyeri bulunan E.B. (27) ve astsubay İ.A. ile girdiği cinsel ilişkiyi gizlice kameraya kaydetti. T.B., daha sonra arkadaşları olan 30 yaşındaki Mustafa Avcı, 29 yaşındaki Nurullah Erdem ve 36 yaşındaki Hüseyin Fırat ile birlikte bu kişilere şantaj yapıp para istedi. Her birinden 8'er bin TL aldı. 4 arkadaş geçen hafta perşembe günü astsubay İ.A.'yı arayarak görüntüler ile ilgili şantaj yapıp 10 bin lira istedi. Gittikçe miktarın yükseldiğini gören 1 çocuk babası astsubay, polise giderek olanları anlattı. Bunun üzerine cumartesi günü çevre yolunda bir dinlenme tesisinde 4 sanık ile buluşmak üzere anlaşma yapıldı. Parayı almak üzere buluşma noktasına gelen 4 zanlı polis tarafından yakalandı.



'Arkadaşlarım zorladı'



Polisteki ifadelerinin ardından geçen pazar günü nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. T.B. verdiği ifadede, “İnternette chat yaparken tanıştığım bu kişilerle ilişkiye girdim. Onları gizli kamera yerleştirdiğimiz eve götürüp burada birlikte oldum. Diğer arkadaşlarımın zorlamasıyla kaydedilen görüntülerle bu kişilere şantaj yapıp, para aldık. Beni bu işi yapmam için diğer 3 zanlı zorladı” dedi.



T.B. ile eşcinsel ilişkiye giren Çorum Başöğretmen Atatürk İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni A.Ş. açığa alınırken, astsubay çavuş İ.A. hakkında da askeri savcı tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.



