Astsubaya 'dolmuşta taciz' gözaltısı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli astsubay kıdemli çavuş 27 yaşındaki Ö.T., lise öğrencisi H.T.'yi dolmuşta elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Marmaris'te Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 17 yaşındaki H.T., okuldan çıktıktan sonra yanında aynı yaştaki kız arkadaşları Ç.K. ve Ş.K. ile birlikte şehir merkezine gitmek için Beldibi Mahallesi'nde dolmuşa bindi. Bir süre sonra H.T., iddiaya göre arkadan bacaklarının ellendiğini fark etti. Taciz devam edince H.T. durumu arkadaşlarına söyledi. Kızların dolmuş şoförüne olayı anlatması üzerine NATO'ya bağlı Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtilen astsubay kıdemli çavuş Ö.T., şikayet edildiğini fark edip araçtan indi. Ancak üç kız, uzaklaşmak isteyen Ö.T.'nin arkasından yetişti. Kızlarla Ö.T. sokak ortasında tartışırken, dolmuş şoförü de polise ihbarda bulundu.

Tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi

Tartışma sırasında H.T. sinir krizi geçirirken, kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, Ö.T.'yi gözaltına aldı. H.T. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı, Ö.T. ve iki kız öğrenci de Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve savcı tarafından gözaltı kararı verilen Ö.T., işlemleri ardından Marmaris Merkez Komutanlığı'na teslim edildi. Nezarethanede tutulan Ö.C.'nin işlemleri ardından Marmaris Adliyesi'ne çıkartılacağı öğrenildi.

Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan H.T., babası ile geldiği polis merkezinde Ö.T.'den şikayetçi oldu. H.T., ifadesi sırasında sürekli hıçkırıklarla ağladığı ve panik içinde olması nedeniyle psikiyatri servisine sevk edildi.