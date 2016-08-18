Astsubay Ömer Halisdemir'i yaralıyken infaz etmişler!

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi’yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edildiği ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk anda 15 el ateş eden cuntacı askerler daha sonra Halisdemir'in nabzını kontrol etti. Halen yaşadığı anlaşılan Halisdemir'e müdahale yapılmayıp 10 dakika sonra tekrar ateş edildi. Bu son atışı yapanın Üsteğmen Mihrali Atmaca olduğu belirlendi.

Cuntacıların talimatı üzerine Halisdemir’e hiçbir müdahalede bulunulmadı. Cuntacılar, Halisdemir’in nabzını kontrol etti, halen yaşadığı anlaşıldı.

Savcılık dosyasına giren görüntülere göre, Silopi’de görevli cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi, saat 02.16 sularında helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı’na geldi.

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın “Evladım oranın namusu sensin, makamı teslim etme” dediği Astsubay Halisdemir, silahını alarak helikopterden inen cuntacıların arasına karıştı. (Görüntü: 02.27:39- Üsteğmen Mihrali Atmaca, Halisdemir’e iki el ateş ediyor)

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, karargâh binasına yaklaşan Terzi’yi içeriden çıkan bir subay karşıladı. Tam bu sırada Halisdemir, silahını çekerek Terzi’ye 3 el ateş etti. (Görüntü: 02.16:42 Astsubay Ömer Halisdemir Semih Terzi’yi vuruyor.)

Terzi, yere yığılırken, Halisdemir karargah binasının yanında bulunan ağaçlık alana doğru koştu. (Görüntü: Halisdemir’in arkasından 15 el ateş ediliyor. 02.16:45-49)

Terzi’nin yanında bulunan cuntacılar, Halisdemir’in arkasından ateş açtı. (Görüntü: Halisdemir komutanlık girişi önüne getiriliyor.02.21:00)

Halisdemir’e ilk etapta 15 el ateş edildiği tespit edildi. (Görüntü: Yerde yatan astsubayın nabzı kontrol ediliyor.02.27:30 )

lk kurşunu, Binbaşı Fatih Şahin’in sıktığı anlaşıldı. (Görüntü:Ambulans karargâh önünden ayrılıyor.02.28:50)

Şahin’in 12 el ateş ettiği belirlendi

Diğer 3 atışı yapanın kimliği henüz tespit edilemedi. Halisdemir’in vurduğu Terzi, cuntacılar tarafından karargâh binasına taşındı.

Ağır yaralı olan Halisdemir de ağaçlık alandan karargâh binası önüne getirildi.

ÖKK’da bulunan ambulans olay yerine getirildi. Cuntacıların talimatı üzerine Halisdemir’e hiçbir müdahalede bulunulmadı. Cuntacılar, Halisdemir’in nabzını kontrol etti, halen yaşadığı anlaşıldı.

Yerde yatan Halisdemir’e 10 dakika sonra tekrar ateş edildi. Bu son atışı yapanın Üsteğmen Mihrali Atmaca olduğu belirlendi.

Yaklaşık 30 dakika kadar karargâh binasında kalan Terzi, daha sonra 6 cuntacı tarafından çarşaf içinde helikoptere taşındı, GATA’ya götürüldü.

Cuntacılar, Ömer Halisdemir’in naaşını ise karargâh binası önünde bıraktı. Fatih Şahin de GATA’ya gitti. GATA’da yakalanan Şahin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.