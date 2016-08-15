Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden cuntacılardan ikisinin kimliği belirlendi

Darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen cuntacı Tuğgeneral Semih Terzi’yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir’i 30 kurşunla şehit edenlerden ikisinin kimliği belirlendi, diğerlerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Halisdemir'e ilk kurşunu, binbaşı Fatih Şahin'in sıktığı ortaya çıktı.

Darbe girişimine ilişkin soruşturma yürüten Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahında 15 Temmuz gecesi yaşananları kaydeden kamera görüntülerini incelemeye aldı. Darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını teslim almaya gelen Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak kalkışmanın püskürtülmesine büyük katkı sağlayan Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden cuntacılar, çatışma görüntülerinin izlenmesi sonucu tespit edildi.

Kamera kayıtlarından, M16 tüfeği ile yaylım ateşine tutarak Astsubay Halisdemir'i şehit eden cuntacı subayların, kurmay binbaşı Fatih Şahin ile üsteğmen Mihrali Atmaca olduğu anlaşıldı. Görüntülerin incelenmesi sonucu ilk etapta Halisdemir’in arkasından yoğun bir şekilde ateş açan kişinin kurmay binbaşı Şahin olduğu, ardından üsteğmen Atmaca'nın da Halisdemir'i kurşun yağmuruna tuttuğu belirlendi.

Şahin ve Atmaca ile birlikte şehit Astsubay Halisdemir’e ateş açan diğer askerlerin de tespit edilmesi için darbe girişiminin gerçekleştiği gece Özel Kuvvetler Komutanlığında kullanılan bütün silahlara el konuldu. Silahlar, balistik inceleme için kriminal laboratuvarına gönderildi. Kriminal inceleme sonucunda Halisdemir'in üzerinden çıkarılan 30 kurşunun hangi silahlara ait olduğu kesinlik kazanacak.

"Darbeci Terzi'nin yakın adamı"

Şahin'in, cuntacı Semih Terzi’nin yakın adamı olduğu, birçok görevde birlikte bulundukları öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Şahin, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Tuğgeneral Terzi ile birlikte Silopi’den Ankara’ya gelen bordo bereliler arasında yer alıyordu. Özel Kuvvetler karargahını ele geçirme girişimi sırasında Şahin, Terzi’nin can güvenliğini sağlayacak yakın koruma ekibinin başındaydı. Koruma çemberine rağmen Astsubay Ömer Halisdemir, cuntacı Terzi’yi beylik tabancasıyla başından vurarak öldürdü. Bunun üzerine Şahin ve beraberindeki askerler de Halisdemir’i şehit etti.

GATA'da yakalandı

Savcılığın incelediği kamera kayıtlarına göre, başından vurulan Terzi'ye ilk müdahaleyi yanındaki askerler yaptı. Daha sonra çarşaf içinde helikoptere taşınan Terzi, Şahin'in refakatinde Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) getirildi. Cuntacı Tuğgeneral Terzi, burada yapılan müdahaleye rağmen öldü.

Bunun üzerine GATA'dan kaçmak isteyen Şahin, hastanedeki bir asker tarafından yakalanarak, emniyet güçlerine teslim edildi. Ankara Adliyesi'ne getirilen Şahin, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üsteğmen Atmaca ise geçen hafta Gölbaşı Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe girişimine yönelik soruşturmayı yürüten Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Fatih Şahin’in dosyasını istediği öğrenildi. Halisdemir'i şehit eden cuntacı askerlerin, darbe girişimi soruşturmasının yanı sıra cinayetten de yargılanacakları belirtildi.