Astronottan Osmanlıca!

Astronot Rusty Schweickart’ın “Dünya, Birleşmiş Milletler düzeyinde göktaşlarına karşı ciddi önlem almalı” sözleri, Anadolu Ajansı tarafından enteresan bir hale getirildi.



Anadolu Ajansı önceki gün servise koyduğu bir haberinde, günümüz Türkçesinde pek kullanılmayan Osmanlıca sözcüklere yer verdi. AA’nın “Apollo 9 Astronotu: Dünya Gök Taşına Karşı BM Düzeyinde Ciddi Önlem Almalı” başlıklı haberinde yer alan bir cümlede, “Dünya gezegenini fücceten hak ile yeksan eyleyecek bir dev gök taşı...” gibi ilginç bir ifade kullanıldı.



Haberi rutinlikten kurtarmak…



Ajansın Dış Haberler Servisi’nden bir yetkili, bu konuda, “Haberi rutinlikten kurtarmak amacıyla zaman zaman böyle kelimeler kullanıyoruz” dedi.



Sözlük lazım!



Haberde kullanılan “fücceten” kelimesi Türkçede “ansızın”, “yeksan” ise “dümdüz” anlamına geliyor. Cümlede, “hak” kelimesi ise “toprak” anlamında kullanılıyor. Söz konusu cümle, günümüz Türkçesiyle, “Dünyayı ansızın dümdüz edecek dev bir göktaşı...” anlamına geliyor. Haberde bu cümlelerin Apollo 9’un bugün 73 yaşında olan astronotu Rusty Schweickart tarafından söylendiği ifade edilmişti.



