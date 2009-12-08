Astronotluk heveslileri genç, güzel ve zengin

İlk ticari uzay gemisi California'nın Mojave çölünde görücüye çıkarken, 30'lu veya 40'lı yaşlarda servet edinmiş, uzaya seyahat rüyaları olmasa da, Dünya'ya yukardan bakmak isteyen birçok zengin ilk sivil uzay seyahatleri için koltuğunu ayırtmakta yüzbinlerce dolar harcamaktan çekinmedi.

"Samimi konuşursak, uzaya seyahat asıl rüyam değildi, tamam rüyalarımdan biriydi belki de. Ama uzaya gitmenin mümkün olduğunu duyduğumda çok heyecanlandım" diyen bir Rumen şirketler grubunun sahibi 28 yaşındaki Yunan Sony Mordechai, Virgin Galactic şirketinin ilk uzay yolculuklarından birisinde yer almak için 150 bin dolar harcadı.

İlk ticari ve yolcu taşıma amaçlı uzay gemisi SpaceShipTwo ya da diğer adıyla Virgin Space Ship'in (VSS) Los Angeles kentinin 130 km kuzeydoğusundaki Mojave çölündeki tanıtımına Virgin şirketler grubunun maceracı sahibi Richard Branson'un davetiyle, uzay seyahati için rezervasyon yaptıran çok sayıda zengin müşteri katıldı.

Müstakbel uzay yolcularından Seattle'da kurulu çok uluslu bir internet teknolojileri şirketinin sahibi 46 yaşındaki Dick Hardt da, "Yeni uzay çağının parçası olma fırsatını kaçıramazdım. Bu gemi kesin geleceğimiz olacak ve ben içinde olmak istiyorum. İki kişilik bilet aldım, bu bizim balayımız olacak" diye konuştu. Geçen yıl evlenen Hardt ve 44 yaşındaki manken fiziğine sahip eşi, uzay yolculuğundan başka bir şey düşünmediklerini söylediler.

Bir başka genç yaşlarda zengin olmuş uzay yolcusu, video oyunu şirketinin patronu Kanadalı John Chris Wick de, "Bu seyahat uygarlığımızın dönüm noktalarından birisi" derken, tek ileri yaştaki maceracı Las Vegaslı emlakçı 60 yaşındaki Ken Baxter, 1,5 yıl içinde Dünya'yı uzaydan göreceğini şimdiden hayal bile etmenin çok heyecan verici olduğunu söyledi.

Müstakbel uzay turistleri, banka hesaplarının kabarık olmasının dışında hepsi, esprili bir biçimde çok egzersiz yaptıklarını ve 2,5 saat sürecek uzay yolculuğunda güvenliklerini tam anlamıyla sağlayacağı için Richard Branson'a güvenlerinin tam olduğunu belirtiyorlar.

2 pilot ile 6 biletli yolcu taşıyacak ve bir koltuğun 200 bin dolara satılacağı seyahatler için şimdiden aralarında aktris Victoria Principal (Dallas dizisinin Pamela'sı), fizikçi Stephen Hawking, "X-Men" filmlerinin yapımcısı Bryan Singer ve Hollanda Prensesi Beatrice'in bulunduğu 200'den fazla potansiyel uzay turisti depozit yatırdı.

XPrize ödüllü SpaceShipOne tasarımı temelinde geliştirilen SpaceShipTwo adlı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki uzay aracıyla yapılacak uçuşlarda yolculara yaklaşık 5 dakika yer çekimsiz ortamda bulunma imkanı sağlanacak.

White Knight (Beyaz Şövalye) adlı ana gemiyle, Concorde'un seyrüsefer irtifası olan 50 bin feet irtifaya çıktıktan sonra, ana gemiden ayrılarak motorlarını ateşleyecek uzay aracı, 110 km irtifaya ulaşabilecek.