Astronotluk eğitimleri yok; dört sivil Dünya yörüngesinde üç günlük tura çıkacak

Girişimci Jared Isaacman öncülüğüne gerçekleşecek, Inspiration4 uçuşu, 15 Eylül'de dört sivili SpaceX roketiyle uzaya gönderecek. Yeni nesil "uzay turizmi" olarak adlandırılan misyon, yörüngedeki ilk tamamı sivil misyon olacak.

SpaceX, 60 yıllık insanlı uzay uçuşu tarihinde ilk kez, profesyonel astronotların desteğine ihtiyaç duymadan, 4 turistle dünya yörüngesinde 3 günlük tur gerçekleştirecek. Inspiration4 adı verilen 4 kişilik uçuşun masraflarını üstlenen 38 yaşındaki iş insanı Jared Isaacman, söz konusu yolculuk için, "Bu, sıradan insanların gidip yıldızlar arasında maceraya atılabileceği bir dünyaya doğru ilk adım." ifadesini kullandı.

Seyahatte Isaacman'la birlikte, çocukken kanserle mücadele eden 29 yaşındaki bir sağlık çalışanı ile uçuş için düzenlenen yarışmayı kazanan 51 yaşındaki bir jeoloji öğretmeni ve 42 yaşındaki eski bir kadın savaş pilotu da yer alacak.

SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) astronot göndermek için kullandığı türden tam otomatik bir Dragon kapsülünde yolculuk edecek olan uzay turistleri, çarşamba gecesi Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak fırlatmayla başlayacakları yolculuklarında UUİ'nin yaklaşık 160 kilometre daha yükseğine (575 kilometre) çıkacak.

Dört yolcunun da daha önce aldığı bir astronoluk eğitimi olmaması nedeniyle bu misyon "tamamiyle sivil" olarak adlandırılıyor. Uzaya gidecek roket ve kapsül, tamamen otonom bir şekilde çalışacak.

Inspiration4, 15 Eylül'de ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nde yer alan Kalkış Kompleksi 39A'dan fırlatılacak.