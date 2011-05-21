-ASTRONOTLARLA KONUŞAN İLK PAPA OLDU CAPE CANAVERAL (A.A) - 21.05.2011 - Papa 16. Benediktus, bir ilke imza atarak Dünya yörüngesinde 340-380 bin metre yükseltide 13 yıldır yapımı süren Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ve ona kenetli Amerikan Endeavour uzay mekiğindeki 12 astronot ile canlı bağlantı yaptı. Endeavour'ın İtalyan astronotu Roberto Vittori ile UUİ'deki İtalyan astronot Paolo Nespoli'nin de yer aldığı konuşmada, Katolik aleminin ruhani lideri Papa Benediktus, "astronotların cesareti, disiplinleri ve göreve tam bağlılıklarının takdire değer olduğunu" bildirdi. Endeavour'un kaptan pilotu Mark Kelly, 8 Ocak'ta başından kurşunla ağır yaralanan, hekimler sayesinde mucize yolundan iyileşmeye başlayan eşi Arizona Milletvekili Gabrielle Giffords hakkında sarf ettiği nezaket sözlerinden ötürü Papa'ya teşekkür etti. Avrupa Uzay Kurumu ve İtalya Uzay Kurumu, ABD'nin Houston'daki ABD-Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın teknik yardımıyla Papalık makamının tarihte ilk uzay konuşmasını yerine getirdi.