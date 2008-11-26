Astronotların su ihtiyacına çözüm: İdrar damıtma

Gelecek yıldan itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sabit mürettabat sayısı iki katına çıkartılarak 6’ya ulaştı. Ama en önemli sorun uzaydaki su ihtiyacını karşılamak. NASA’nın bu konuda geliştirdiği yöntem ilginç...



Duymak bile pek çoğumuza rahatsızlık verse de astronotlar, mecbur kaldıklarında bir başka deyişle su stokları tükendiğinde kendi idrarlarından damıtılan suları içecek.



NASA araştırmacıları, “Tam 32 litreyi damıtmayı başardık. Bu idrar damıtma cihazı için oldukça iyi bir haber” dedi.



Kaybolan alet çantasını dünyadan görmek mümkün



Öte yandan Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki hazırlıklar sürüyor. Gökyüzü tutkunlarının yeni bir hedefi var bugünlerde. Bir astronotun geçen hafta uzay yürüyüşü sırasında düşürdüğü alet çantasının peşindeler. Aralık ayının ilk günlerine kadar güçlü bir teleskop ve dürbünle gökyüzünü inceleyenlerin uzay boşluğunda başıboş gezen çantayı görme şansı var.. ama bunun için sabır ve şans gerekiyor.



NASA yetkilileri, dünyadan soluk küçük bir yıldız gibi görülebilecek çantanın, atmosfere girerken yanarak imha olacağını belirtiyor.