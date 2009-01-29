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Sağlık

Astronotlar kemiklerinin yüzde 15'ini kaybediyor

Uzayda 4-6 ay arası kalan astronotların kemikleri direncini ortalama yüzde 15 oranında kaybediyor.

29 Ocak 2009 02:00

Uzayda 4-6 ay arası kalan astronotların kemikleri direncini ortalama yüzde 15 oranında kaybediyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının Uluslararası Uzay Merkezi'nde 4-6 ay arası kalan 12 erkek 1 kadın astronot üzerinde yaptığı araştırma, yer çekimi olmadan uzayda yaşamanın insan sağlığı açısından sakıncalı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, uzayda 4-6 ay arası kalan astronotların özellikle kalça kemiklerinin direncini ortalama yüzde 15 oranında kaybettiği ortaya çıktı. Üç astronotta ise bu oran yüzde 20-30'a kadar yükseldi. Ortaya çıkan yeni sonuç, osteoporoz (kemik erimesi) tehlikesi nedeniyle uzayda uzun süreli yaşamın mevcut teknolojide mümkün olmadığını da gösterdi.

"Şu anda bile eğer kemik erimesini engelleyici önlemler alınmazsa astronotlar ilerleyen yaşlarda ciddi sorunlarla karşılaşabilir" görüşünün de dile getirildiği araştırma raporunda, uzay ortamının kemikleri kırılgan hale getirdiğine işaret edildi.

(AA)

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