Astronotlar için uzayda pişebilen makarna

1971 yılında ilk hazır makarnayı yapan şirket olan Nissin'in sahibi Momofuku Ando, 2001 yılında uzay adamlarının uzayda da lezzetli hazır yemekler yiyebilmesi için Japonya Uzay Araştırmaları Ajansı ile (JAXA) işbirliğine giderek bu kurumun uzay araştırmalarında işbirliği ortağı oldu.



Nissin'in ürettiği vakumlanmış uzay makarnası ilk kez Japon uzay adamı Soiçi Noguçi ile birlikte 2005 yılı Temmuz ayında ABD'nin 'Discovery' uzay aracıyla uzaya çıktı.



"Barış dünyaya, yiyecek insanlara yettiğinde gelir" diyen ve hazır makarnası uzaya çıkan Momofuku Ando, medyanın karşısına çıkarak, "Mutluyum, düşüm gerçekleşti ve makarnam uzaya da çıkmış oldu" dedi.



Uzayda kaynamış su kullanılamadığından bu makarna 70 derecede pişebiliyor. Şirket daha sonra Soiçi Noguçi'nin talebi üzerine 4 çeşit uzay makarnası daha üretti.



Böylece toplam 5 çeşit hazır makarna, ABD'nin 'Endeavour' uzay aracıyla geçen Mart ayında uzaya çıkmış oldu.



Nissin, uzayda yenecek yemekler konusunda uzay adamlarının talepleri ve deneyimleri doğrultusunda daha farklı hazır yemek türleri geliştireceğini açıkladı.



1948 yılında Nissin'i kuran 1910 Tayvan doğumlu Momofuku Ando, 96 yaşındayken geçen yılın Ocak ayında öldü. Nissin bugün 22 bine yakın çalışanı yıllık 3.2 milyar dolarlık cirosu, 11 ülkedeki 29 fabrikasıyla dünyanın en büyük hazır makarna şirketi konumunda bulunuyor.