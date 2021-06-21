Astronotlar 6 saatlik uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na güneş panellerini yerleştirdi

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NASA, Fransız ve ABD'li astronotların altı saatlik uzay yürüyüşünü tamamlayarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na(ISS) yeni güneş panelleri yerleştirdiklerini duyurdu.

Fransız astronot Thomas Pesquet Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her seferinde büyük bir takım çalışması yapıyoruz. (ABD'li astronot) Simon Kimbrough ile geri dönmekten daha mutlu olamazdım" yazdı.

ISS'e nisan ayı sonunda varan iki astronot, pazar günü 11.42 GMT'de uzay giysilerinin içerisindeki bataryaları aktifleştirdi ve istasyonun hava kilidini açtı.

Daha sonra astronotlar pozisyon alıp 6 yeni jenerasyon güneş panelini yerleştirdi. Son vidaların çıkarılmasıyla paneller bir kırmızı halı gibi açıldı. Açılma süreci 10 dakika sürdü.

Operasyon tamamlandıktan sonra Görev Kontrol, "İkinize de tebrikler. Bunu görmek çok güzeldi" dedi. Kimbrough, ISS'e dönerken görev kontroldekilere "İyi bir Babalar Günü" diledi.

Yeni uzay panelleri, ISS'in eskimekte olanlarının yerini alacak ve enerji desteği sağlayacak. 5 yeni panel daha eklenecek. Paneller bu ayın başında bir SpaceX uçuşuyla ISS'e gönderilmişti.