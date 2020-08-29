Astronot Jeanette Epps, Uluslararası Uzay İstasyonu ekibine katılan ilk siyah kadın olacak

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NASA astronotu Jeanette Epps, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaşayan ve uzun süre çalışan ilk siyah kadın olarak tarihe geçecek.

Epps'in 2021'de ISS'e gönderilmesi planlanıyor.

NASA, Epps'in Boeing CST-100 Starliner ile Sunita Williams ve Josh Cassada ile istasyona gönderileceğini belirtti. Ekip, 6 ay boyunca uzayda kalacak.

Görev, Epps'in ilk uzay görevi olacak. Normal şartlarda Epps'in 2018'de uzaya gönderilmesi planlanıyordu, ancak beklenmedik bir şekilde görevden çıkarılmıştı. Epps, 2018'deki görevden çıkarılmasa uzayda uzun süreli görev yapan ilk siyah insan olacaktı. Epps'in kardeşi olaydan sonra NASA'yı ırkçılıkla suçlamıştı. Astronotun ekipten neden çıkarıldığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

1992'de Mae Jemison uzaya giden ilk siyah kadın olmuştu. Victor Glover, Ekim ayında uzay istasyonuna gönderildiğinde ISS ekibine katılıp uzun süreli görev yapan ilk siyah insan olacak. Daha önce kısa süreli görevlerde 6 Afrikalı Amerikalı astronot görev almıştı.