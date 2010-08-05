-ASTRONOMLAR, YILDIZ PATLAMASINI 3 BOYUTLU İZLEDİ ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Astronomlar ilk kez süpernova olarak bilinen bir yıldız patlaması sonrasını 3 boyutlu gözlemledi. 168 bin ışık yılı uzaktaki 1987A adlı süpernovayı gözlemlerinde Şili'deki Very Large Telescope'u kullanan astronomlar, gözlemlerinin sonucunda, asıl patlamanın çok şiddetli ve bir yöne yoğunlaşmış olduğunu gördü. 1987'de ilk kez görülen ve 383 yıldır çıplak gözle izlenen ilk süpernova patlamasının 3 boyutlu görüntüleri, patlamanın bazı yönlerde diğer yönlerden daha şiddetli ve hızlı olduğunu, düzensiz bir şekil oluşturduğunu gösteriyor. Bilim adamları, patlamadan fışkıran ilk materyalin hızının, bir yolcu uçağından 100 bin kez hızlı, saatte 100 milyon km hızla yol aldığını belirtirken, ilk çıkan materyalin bu inanılmaz hızla bile, yıldızın ölürken püskürttüğü gaz ve toz bulutuna ulaşmasının 10 yıl aldığını kaydediyor. Görüntülerde, patlamanın yarattığı radyoaktif unsurlarca ısınan bir başka materyal dalgasının ise 10 kez daha yavaş ilerlediğini tespit eden bilimadamları, araştırmalarını Astronomy and Astrophysics akademik dergisinde yayınladı.