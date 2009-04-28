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Bilim / Teknoloji

Astronomlar en yaşlı gök cismini tespit etti

Astronomların, sönen bir yıldızın enerji patlamasını tespit ettikleri, bunun görülen en yaşlı ve en uzak gök cismi olduğu belirtildi.

28 Nisan 2009 03:00

Astronomların, sönen bir yıldızın enerji patlamasını tespit ettikleri, bunun Dünya tarafından şimdiye kadar görülen en yaşlı ve en uzak gök cismi olduğu belirtildi.

NASA'nın Swift uydusu, yüksek güçte bir radyasyon patlaması olan gama ışını patlamasını 23 Nisan'da tespit etti. 10 saniye süren patlamanın kainat henüz 630 milyon yaşındayken olduğu, buraya ulaşmasının 13,1 milyar ışık yılı aldığı bildirildi.

NASA'da çalışan astrofizikçi Neil Gehrels, yıldızın sönmesinin bir kara deliğin oluşumuna yol açtığını, yıldızın yaklaşık 1 milyon yıl yaşında ve güneşin 30 katı büyüklüğünde olduğunu söyledi.

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