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Yaşam

Astronomlar en parlak süpernovayı gözlemlediler ANKARA (A.A)

15 Aralık 2011 17:15

-Astronomlar en parlak süpernovayı gözlemlediler ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Amerikalı gökbilimciler, son yıllardaki en parlak süpernovayı patlamadan sadece 11 saat sonra gözlemlediler. Süpernova, Dünya'dan 21 milyon ışıkyılı uzakta olmasına karşın, astronomlar patlamadan sadece 11 saat sonra Dünya'ya ulaşan radyasyonu tespit ettiler. Gözlemi yapan California'daki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndan astronomlar, en parlak sınıf olan "Ia" kategorisindeki süpernovanın 100 binlerce ışıkyılı uzakta olmasına karşın zaman zaman çıplak gözle bile görülebildiğini belirttiler. Bilimadamları, Çarkıfelek galaksisinde 21 milyon ışıkyılı uzaktaki "SN 2011fe" adı verilen süpernovanın, 1986'dan beri Dünya'ya bu kadar yakın ilk Ia sınıfı süpernova olduğunu kaydettiler. Otomatik bir teleskop aracılığıyla 24 Ağustos tarihinde tespit edilen bu aşırı parlak yıldız patlamasının, evrenin genişliği ve genişlemesinin boyutlarını tahmin edebilmekte faydalı olması düşünülüyor. Süpernova, büyük bir yıldızın yakıtı biterek ömrünün sonuna geldiğinde patlamasına deniyor. Eğer yıldız büyükse çekirdek enerji patlamasını dışarı bırakarak yıkılıyor.

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