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Astroloğun ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına itiraz

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 'ünlülerin astroloğu' olarak tanınan Egemen Töreli'ye otomobiliyle çarparak, ölümüne neden olan ve kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M

04 Aralık 2018 19:27

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, \'ünlülerin astroloğu\' olarak tanınan Egemen Töreli\'ye otomobiliyle çarparak, ölümüne neden olan ve kazada yaralanan kamyonet sürücüsü M.T. (51), hastanedeki tedavisinin ardından götürüldüğü adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Töreli\'nin avukatı, M.T.\'nin serbest bırakılmasına itiraz etti.
Ünlülerin astroloğu olarak bilinen ve Çorlu\'da yaşayan Egemen Töreli, 19 Kasım sabahı, Atatürk Bulvarı\'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, M.T.\'nin kullandığı 59 PT 161 plakalı kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü M.T., aracın elektrik direğine çarpması nedeniyle yaralanıp, hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.T., götürüldüğü adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konulup, serbest bırakıldı.
Egemen Töreli\'nin avukatı Kaan Aytuğ, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na dilekçeyle başvurarak, serbest bırakılan M.T.\'nin tutuklanması talebinde bulundu. Aytuğ, dilekçesinde, şunları kaydetti:
\'Şüpheli hakkında işlemlerin bilinçli taksir olarak değerlendirilerek iddianame hazırlanması ile olayın toplumda oluşturduğu infial, şüphelinin gelir durumu ve mesleği değerlendirildiğinde yurt dışına çıkış yasağının hiçbir anlam ifade etmediği, bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi durumunda suçun üst sınırının da 9 yıl olacağı değerlendirildiğinde şüphelinin tutuklanmasını da saygılarımızla arz ve talep ederiz.\'

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