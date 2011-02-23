T24- Yazar Mehveş Evin, toplumsal olaylar hakkında tahminlerde bulunan astrologların Arap dünyasında yaşananları öngöremediklerini yazdı.



Evin'in Milliyet gazetesindeki köşesinde yayımlanan (23 Şubat 2011) yazısı şöyle:





Astrologlar çuvalladı mı?



İddialı astrologlar, her yıl sadece burçlar hakkında değil; siyaset, toplumsal ve doğal olaylar hakkında da tahminlerde bulunur. Hatta bazıları işi iyice ileri götürüp “Şu tarihlerde deprem olacak” gibi keskin ifadeler bile kullanır.

Peki, ocaktan beri Arap dünyasını saran ve giderek büyüyen isyan ateşine dair herhangi bir öngörüde bulunan oldu mu? Yıldızlara bakıp böylesine büyük bir değişimin haberciliğini yapabilen?

Bakalım...

HAKAN KIRKOĞLU: Milliyet gazetesinin popüler astroloğu, meslektaşlarından bir adım önde. Adres göstermese de 2011’in bitiş ve başlangıçlar yılı olduğunu yazmış. Ekim 2010’daki yazısında “Pluton’un Oğlak burcunun ortasına erişmesi 2016 yılını bulacak. Bu zamana kadar ekonomik alanda, siyasi ve hiyerarşik yapılarda (devletler, büyük organizasyonlar) sürekli bir dönüşüm içerisinde olacağız” demiş.

SUSAN MILLER: Dünyanın en popüler astroloğu, İstanbul ziyaretinde “21 Aralık’ta çok önemli bir hadise olacak” deyip hayranları arasında heyecana neden olmuştu. Fakat öngörüsü fos çıktı. Miller, yıllık tahminlerinde etliye sütlüye karışmadı.

OĞUZHAN CEYHAN: Partilerin oy oranlarını bile yüzdeleriyle telaffuz edecek kadar iddialı olan astrolog Ceyhan, dünyevi işlerde eksen kayması yaşadı. Asya ve Latin Amerika ekonomilerinde sıkıntı yaşanacağını vurgulayan astrolog, Arap dünyasını saran değişim ateşini ıskaladı.

ÇİN FALI: Çin inanışına göre “Tavşan yılı”nı idrak ettik. Tavşan’ın bir önceki yıla çok daha “sakin” ve barışçıl geçeceği yorumu, daha ikinci aydan yalanlanmış oldu.