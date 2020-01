2023'te kim iktidarda olacak; Türkiye AB'ye üye olabilecek mi?

Astroloji çalışmalarıyla gündeme damga vuran isim Nuray Sayarı, 2013'te sanat camiasındaki kayıpların da devam edeceğini söyledi. Siyaset'te AKP'nin 2023'e kadar iktidarda kalacağını belirten Sayarı, AB'ye girişinde 2023'te gerçekleşeceğini belirtti.

İşte Nesin Yılmaz'ın İnternethaber.com'a verdiği söyleşi ve Nisan ayı burç tahminleri şöyle:



Astroloji deyince ilk akla gelen isimlerden biri sizsiniz, bize biraz astrolojiye nasıl başladığınızı ve aldığınız eğitimleri anlatabilir misiniz?

"Çok teşekkür ederim. Ben astroloji enerjisi ile doğan astrologlardanım desem daha doğru olur. Bunu karmama borçluyum, ben çok erken yaşta hayata atıldım. İstanbul'da 4 çocuklu bir ailenin en büyük kız çocuğu olarak dünyaya geldim. Lise eğitimimden hemen sonra evlendim. Benim anneannem, çok önemli, kadim bir astrologmuş, annem annesini hiç tanımamış annem 1 yaşlarında anneannemi kaybetmiş. Yazdığım kitaplarda bundan hep bahsederim. Anneannemden kalan kitaplarla annem hiç ilgilenememiş, istese de ilgilenemezdi okuma yazması olmadığı için. Ben okuma yazmayı öğrendikten hemen sonra anneannemden anneme kalan küçük sandıktaki kitaplar benim önce oyuncağım sonra eğitimim oldu. Zamanla çok şey öğrendim sonra günün birinde kadim astrolog olan rahmetli Ziver Zirveden'den ve daha sonra Hülya Koçaktan, Emine Gülden ve sevgili Ata Nirun'dan çok şey öğrendim. Sonrasında bir çok eğitim alarak kendi yolumda başarıyla ilerledim. Tabiî ki astroloji dipsiz bir kuyu eğitimi hiç bitmez, hala da birçok eğitim alıyorum ve araştırmalar yapıyorum sık sık yurtdışına çıkıp araştırmalarda bulunuyorum. Yabancı astrologlarla, diyalogda oluyorum, bizim ülkemizde ziyarete gelen astrologların workshoplarına katılıyorum bir çok astroloji bilmi ile çalışan ve araştırma yapan dostlarım var, onlarla birlikte araştırmalar yaparak gelişimimizi sürdürüyoruz. Amatörlükle birlikte 25 yıldır astrolojinin tamamen içindeyim ben işime aşığım işimi çok seviyorum. Metafizik eğitimlerinde çok ilgiliyim bu alanda da sayısız eğitimler aldım, hala da alıyorum. Astroloji metafizik hepsi birbiri ile bağlı bilimler, biri bir kapıyı acarken diğeri başka kapıları acıyor."

Twitter'ı etkin kullanan ünlülerden birisiniz, twitter daha fazla tanınmanızı sağladı mı?

"Twitter'da takipçim çok fakat ben zaten 1994 yılından beri gerek yazılı gerekse görsel basında hep bir yerlerde hep oldum. Mutlaka sosyal meydanın da faydası vardır. Hiç Televizyon seyretmeyen ve kitap okumayan birileri varsa Twitter, Facebook aracılığı ile de benimle tanışmış olabilir. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir, mutlaka ,sosyal medyanın da katkıları vardır. Her gün bana danışmanlığa, gelen kişilere nasıl özenle hizmet ediyorsam aynı sevgiyle Twitter ve Facebook takipçilerime de severek hizmet etmeye bayılıyorum."

Uzaktan eğitim veriyor musunuz, ya da uzaktan eğitimle bu iş öğrenilebilir mi? İyi bir astrolog olmak için nasıl eğitimler almak gerekir ve kaç yıla ihtiyaç vardır?

"Hayır vermiyorum fakat sevgili meslektaşım Öner Döşer bu konuda çok başarılı. Geçen yıl astroloji eğitimlerim olmuştu bu konuda bana çok yardımcı olan benim gibi eğitimli asistanlarım var fakat bu yıl kitaplar yazıyorum eğitimlere ara verdim. Gelecekte devam edeceğim, uzaktan eğitim hiç yapmadık fakat neden olmasın yurt dışında ve bizim ülkemizde onlay iletişimle eğitimler mevcut ve çok da başarılı.

Temeliniz sağlam olsun istiyorsanız hiçbir zaman ben her şeyi biliyorum diyemezsiniz hayatın bir öğrencilik olduğu gibi astrolojide de eğitimler bitmez ama genel anlamda zaman ayırırsanız 2 -3 yıla istediğiniz başarıya eğitimle sahip olursunuz."

Astroloji dışında, kişisel gelişimle de ilgileniyorsunuz, takipçilerinize zaman zaman öğütler de veriyorsunuz, iyi düşünmenin gücünü internethaber okuyucuları ile de paylaşır mısınız? Bu konuda bir eğitiminiz var mı?

Kuantum eğitimimi Duran Türkoğlu dan aldım, özelikle astrolojiye göre zorlu açılar olduğunda ve ayın konumuna göre ay farzlarını değerlendiriyorum vakit buldukça bilgi paylaşmayı seviyorum. Kişisel gelişime çok önem veriyorum ve bu alanda da, kitaplar yazıyorum bir çok kişiye ulaşıyor muazzam dualar alıyorum bir insana yardım etmek ne büyük bir mutluluk mutlaka bilirsiniz. Benim vazgeçilmezim mesleğim, sürekli sevenlerim ve basında değerli dostlarım her yıl bana bir isim takıyor astrolojinin kraliçesi diyenler, best seller astrolog diyenler vs hepsine çok teşekkür ediyorum. Sevilmek ve güvenilmek, çok önemli ,inşallah ben buna hep layık olmaya niyet ediyorum.

Siz tahminlerinizle de çok konuşulan bir astrologsunuz, AKP'nin 2023 hedefi yerine gelecek mi? Yani 2023'te de AK Parti iktidarı görünüyor mu?

Sevgili başbakanımızın doğum bilgileri ve AKP'nin kurulum tarihine göre yapmış olduğum çalışmalarda hedef doğru ve devamlılık var, AKP uzun yıllar iktidara devam edecek başarıyla yolu açık.

Birçok önemli astrolog Başbakanın sağlığı ile ilgili yorumlar yaptı, siz Başbakanın haritasına baktınız mı, Başbakanı 2013 ve sonrasında neler bekliyor?

Sevgili başbakanımız adına tehlikeli bur durum yok, kendisinin doğum haritasını inceledim .Nisan, mayıs ve eylül aylarında sağlıkla ilgili aslı olmayan haberler tekrar gündeme gelse de sağlığı acısında bir tehlike haritasında söz konusu değil.

Önümüzdeki yerel seçimlerde neler olabilir, bununla ilgili bir çalışmanız var mı?

Mevcut düzen devam edecek. AKP birinci parti olarak yoluna devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bir öngörünüz var mı? Abdullah Gül aday olacak mı mesela?

Çekilecek. Sevgili cumhurbaşkanımız görevini başbakanımıza bırakabilir.

CHP iktidar olacak mı?

Mevcut düzeni devam edecek iktidar yok.

Yaptığınız çalışmalar sonucu, önümüzdeki yıl Türkiye'de yaşanabilecek çok önemli bulduğunuz birkaç çalışmanızı söyleyebilir misiniz?

2023'te Avrupa Birliği'ne kesinlikle kabul edileceğiz.

Hangi takım şampiyon olacak?

"Sezon başında söyledim Galatasaray yılın şampiyonu.

2013'te sanat camiasında büyük kayıplar olacak demiştim, oldu. Kayıplar devam edecek. Nisan, mayıs ve haziran ayları Türk siyaseti sanat camiası adına çok fazla çalkantılı aylar olacak gibi görünüyor."



Nuray Sarayı'nın Nisan ayı astroloji tahminleri şöyle:

KOÇ

İç sesinizi dinlediğiniz sürece insiyatif potansiyelinizi daha fazla geliştirebilirsiniz. Nisan’ın 10’unda Yeni Ayın burcunuza geldiği yani yeni Güneş yılının başlangıcında geleceğe bir bakın. Gelecekten ne beklediğinizi hedeflerinizi ve başarrmak istediklerinizi bir daha gözden geçirin. Ayın 13’ünde Merkür burcunuzdayken fikirler daha hızlı aklınıza gelecektir. Planlarınızı bir kağıda dökün.

Ayın 14’ünde Venüs burcunuzdayken insanlar çekim gücünüzle size gelecekler. Ayın 13’ünde Merkür burcunuzdayken arkadaşlarınız ve çalışma arkadaşlarınızla sosyalleşeceksiniz. Ayın 21’inde amirlerinizle tartışmayın.

10.Güneş eviniz olan Oğlak burcunda Pluton’un bulunması ve Jüpiter’in 3. Güneş eviniz olan İkizlerde yer almasının pozitif etkilerini göreceksiniz. Bu size yeni iş fırsatları yada yeni insanlarla tanışacağınız yeni bir kariyer getirebilir. Bu işi maaşı beklediğiniz gibi olmasa da kabul edin. İleride bu değişecektir.

Bu ay özelikle de ayın sonunda 25 nisan Dolunay/Ay tutulması 8. Güneş eviniz olan Akrepteyken mali durumunuzda dalgalanmalar olacak. Diğer gezegenlerin de etkisiyle geliriniz düşüp masraflarınız artabilir. Eğer siz veya eşiniz maaşına bir zam bekliyorsa maalesef gerçekleşmeyecek. Tasarruf edebildiğiniz kadar tasarruf edin ve çok daha az harcayın.

BOĞA

Keyifli bir ay!

Ayın 10’unda Yeni Ay sizin 12. Güneş eviniz olan Koç burcuna doğacak bunu kendinizi tekrar yapılandırmaya kullanabilirsiniz. Bu size evrenin verdiği daha ve ilgi alanlarınıza yönelmenizi işaret eden bir ipucudur. Ayın 14’ünde aynı alandan Venüs geçerken eşinizle birlikte romantik saatler geçirmeniz için çok iyi bir fırsat doğabilir.

Mars ayın 20’sinde burcunuza girdiğinde enerji seviyeniz çok artacak. Bu nedenle kendinizi ve diğer insanları çok zorlayacaksınız. İradenizin güçlenmesi iyi bir şey ama başka insanları zorlamanız çatışmalara neden olabilir. Bu konuyu iyice düşünün böylece gerekli olduğunda geri adım atmayı iyi fikir olabilir.

Venüs sizin yönetici gezegeninizdir ve ayın 15’inde burcunuza girerek beraberinde olanca konfor ve lüksü beraberinde taşımaktadır. Bu etki bütçenizi biraz sarsabilir çünkü en pahallı ve en güzel şeyleri alma merakınız ortaya çıkacaktır. Eviniz ve gardırobunuz için hesaplı şeyleri almaya çalışın.

Dolunay ve Ay tutulması ayın 25’in de diğer gezegenlerle birlikte 7. Güneş eviniz Akrep burcundayken yakın bir arkadaşınızla bozuşabilirsiniz. Aynı zamanda geçmişte tanıdığınız biriyle çatışabilirsiniz ya da yaşlı bir akrabanızın bakımını üstlenebilirsiniz. Soğukkanlı olun, kaynaklarınızı ve koşulları düşünün.

İKİZLER

Uykuya dikkat!

Ayın 15’inden itibaren Venüs 12. Güneş eviniz olan Boğa burcuna giderken hatırınızda kalacak romantik anlar yaşayabilirsiniz. Aşk gezegeni bu gizli güneş evinde iken eşinizle ya da sevgilinizle çok iyi zamanlar geçirebilir birbirleriniz hakkında bilmediğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz.

Nisan’ın 10’unda Yeni Ay Koç burcundayken 11. Güneş eviniz pek eğlenceli olmayabilir. Bu ay bir çok arkadaşınızla karşılaşacaksınız. Eğer arkadaş olmak istiyorsanız bu sizin için bir artı olacaktır. Hatta bu sosyal çevrelerde lider bile olmanız istenebilir.

Gelecek altı ay boyunca işiniz hayatınızdaki en önemli şey olmayacak ama belki ikinci şey olacak. 25 Nisan’dan sonraki aylarda Dolunay ve Ay tutulması 6. Güneş eviniz olan Akrep burcundayken çok fazla işiniz olduğunu fark edeceksiniz. Buna hazırlıklı olun. İşlerin can sıkıcı bir biçimde ağır işlemesi diğerlerinin ve sizin sinirlerinizi bozacaktır.

Ayın 20’sinde Mars Boğa burcuna girecek ve bu da kariyeriniz hakkında özel konuşmaları tetikleyebilir, rekabeti göze almalısınız. Bazıları iş yerinde altınızı oyabilir veya yaptığınız işin kredisini üstlenebilir. Uykunuza biraz dikkat etmelisiniz yoksa uykusuzluk bağışıklık sisteminizi çökertebilir.

YENGEÇ

Dengede olmaya niyet edin!

Ayın 20’sinde Mars 11. Güneş eviniz olan Boğa burcuna girecek ve bu hareket Mayıs ayının sonuna kadar sosyal hayatınızı renklendirecek. Bir çok akşamınızı ve hafta sonunuzu arkadaşlarınızla buluşmak ve yeni arkadaşlar bulmak için ayıracaksınız. Bu geçiş arkadaşlıklar, iş ilişkileri kurmak için ideal bir süreçtir. Bir kulüp veya takım projesinde lider olmanız sizden istenebilir.

Hem olumlu hem de olumsuz gezegen etkileri iş veya kişisel ilişkilerinizi etkileyecek. Bunların en güçlüsü Nisan ayının son iki haftasında kendini hissettirecek. İş yerinizde insanlarla karşı karşıya gelmemek ve ilişkilerinizi düzgün götürmek için elinizden geleni yapacaksınız. Bir arkadaşınız sizi yüz üstü bırakabilir ve tecrübelerinizden öğrenebilirsiniz.

Nisan’ın 10’unda Yeni Ay 10. Güneş eviniz olan Koç burcunda bulunacak ve bu sizin kariyerinizi önemli bir seviyeye çıkaracak. İnsanlar size daha fazla dikkat edecekler. Merkür’ ün aynı burca girmesiyle ayın 13’ünde insanların daha fazla gözüne gireceksiniz. Bu dönemde amirlerinizi etkilemek için her türlü şansınızı kullanmalısınız. Ama çok hırslı olduğunuzu amirlerinize hissettirmeyin.

Ayın 25’inde Dolunay ve Ay tutulması 5. Güneş eviniz Akrep burcunda olacak. Bu bazı Yengeç burcundakilerin duygusal ilişkilerini bitirmesini, diğerlerinin arkadaş gruplarıyla birlikte olmalarını sağlayacak. Eğer çocuğunuz varsa çocuklarınızı aktivitelerine çok dikkat edin ve çocuklarınızın arkadaşlarının ailelerini tanımaya çalışın.

ASLAN

Bütçeye dikkat!

Bir tatile mi ihtiyacınız var? Nisan’ın 10’unda yeni ay Koç burcundayken planlamaya başlayın. Biraz yavaş olun ve en iyi tatili en hesaplı şekilde yapın. Acele hareket etmeniz pahallı bir tatil yapmanıza neden olabilir. Ayın enerjisi ayrıca öğrenme isteğinizi arttıracak bu yüzden tarihi bir mekana veya bir kursa gidebilirsiniz. Bu kariyeriniz için de faydalı olabilir.

Ayın 15’inden itibaren iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz Venüs’ün Boğa burcunda olmasından faydalanacak. Bu kariyerinizde size yardımcı olabilecek insanlarla tanışmak için çok iyi bir zaman. Ayın 20’sinde Mars aynı burca girdiğinde biraz dikkatli olmalısınız çünkü sizi rakip olarak görecek insanlar olabilir. Hırslarınızdan vaz geçin herkesle arkadaş olun.

Ayın 12’sinden itibaren Merkür 8. Güneş eviniz olan Balık burcunda bulunacak. Bu evinizin parasal durumunu araştırmak için çok iyi bir fırsat. Siz ve eşiniz aynı frekansta olacaksınız dolayısı ile eşinizle bütçe, tasarruf ve yatırımlarınız konusunda her şeyi konuşabilirsiniz. Bu arada belgelerinizi ve faturalarınızı dosyalayıp işe yaramaz olanları da atmalısınız.

Nisan’ın 25’inde Dolunay 4. Güneş eviniz Akrep burcunda olacak bu aile içi bir anlaşmazlığı tetikleyebilir. Bunun sebebi uzun saatlerinizi iş yerinizde geçirmeniz olabilir. Ev ve iş yeriniz arasında bir denge kurmalısınız. Aldığınızdan çoğunu vermeye hazır olun, sorumluluklarınızı yerine getirin ama manevi değerlerinizden ve ahlakınızdan ödün vermeyin.

BAŞAK

Maneviyata dönüş ve inançların kuvvetlenmesi dönemi!

Ayın 20’sinden itibaren ise Mars gezegeni Boğa burcunda bulunacak ve bilgi için araştıracaksınız. Bu bilgiye okuyarak, insanlarla konuşarak ve iç dünyanıza dönerek sahip olabilirsiniz. Maneviyat bu geçiş sırasında söz konusu olabilir ve diğer kültürler ve inançlar konusunda merak duyabilirsiniz.

Ayın 12’sinden itibaren Merkür Balık burcundaki geçişine paralel olarak sizin insanlarla temaslarınız çok yararlı sonuçlar verecek. Duygularınızı eşinizle veya sevdiğiniz insanla paylaşın ve işle ilgili konuları iş arkadaşlarınızla tartışın. Bu bilgi alış verişi gelecekle ilgili fikir edinmenize yardım edecektir.

Nisan’ın 10’unda Yeni Ay Koç burcunda bulunacak ve bunun sizin ve eşinizin geliri üzerinde pozitif bir etkisi olacak. Ayın altısına doğru maaşınıza zam gelebilir ama ayın 19’unda aynı burca girecek olan Mars sizi özgürce harcama yapmak konusunda yüreklendirebilir. Buna dikkat edin. Bu yıl hiç beklemediğiniz harcamalarınız olabilir bu yüzden tasarrufu birinci önceliğiniz yapın.

Nisan ayının 25’inden sonra Dolunay ve Ay tutulması Akrep burcundayken her söylenene inanmayın. Bu dönem öğrenmek istediklerinizi de zor öğreneceğiniz bir dönem olacaktır. Bu tutulma seyahatleriniz konusunda daha dikkatli olmanızı gerektirir. Aynı zamanda arabanız bu ay tamirat isteyebilir onunla yola çıkmayın.

TERAZİ

Tutkulu bir ay!

Merkür 6. Güneş eviniz Balık burcundan 12’sinde geçerken iş yerinizde iletişiminiz harika olacak. Bu zamanı fikir alışverişinde bulunmak ve iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizi geliştirmek için kullanın. Nisan ayına yapılacaklar listesi hazırlamakla başlayın. Bunu yaptığınıza daha sonra çok mutlu olacaksınız çünkü bu liste işler karıştığında size çok yardımcı olacak.

Nisan’ın 10’unda Yeni Ay 7. Güneş eviniz olan Koç burcuna girecek. Bu bütün yakın arkadaşlıklarınız için bir artıdır. Fakat hemen sonuca gitmekten kaçının. Aşk yaşayan Terazi çiftleri için tutku doruğa çıkacak, diğer Teraziler ilişkilerini bir sonraki noktaya taşıyacaklar. İlişkisi olmayanlar ise ruh eşleriyle karşılaşabilirler.

Nisan ayının 25’inde Dolunay ve Ay tutulması 2. Güneş eviniz olan Akrep burcunda meydana gelecekler ve size bütçenizi biraz daha sıkıştırmanız gerektiği hakkında sinyal verecekler. Ne lazımsa yapın ve tutumlu olmaya çalışın. Bu zaman paranın tam olarak nereye gittiğini bulmanıza yarayacak. Tahmini harcamalarınızın bir listesini yapın ve bütün harcamalarınızı bu listeye ekleyin. Bu şekilde nereden para kısacağınızı bulabilirsiniz.

Ayın 21’inde Uranüs Koç ve Pluton Oğlak burcunda gezegenlerle çatışırken aile fertleri veya arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz gerilecek. Uzlaşmacı tutumunuz bu durumda pek de etkili olamayabilir. Yaşlı bir akrabanız veya anne ve babanızdan birinin bakımını üstlenebilirsiniz.

AKREP

Dinlenmenize zaman ayırın!

Biraz yaratıcı olun. Ayın 12’sine doğru 5. Güneş eviniz Balık burcuna Merkür girerken bir çok fırsatınız olacak. Çocuklarınızın okul projesine yardımcı olun veya bir hobinize saatler ayırın. Havalar ısınmaya başladığından tanıdığınız aileler veya komşularınızla dışarıda aktivitelerde toplantılarda buluşun.

Gezegenlerin dizilişine göre bu ay romantik ilişkilerde en iyi ve en kötü ay olacak. Bir açıdan insanların neden sinirli ve inatçı olduklarını öğreneceksiniz. Bu arada siz diğerlerini anlaşmaya yönelten insan olabilirsiniz. Sonuç olarak insanın tabiatı hakkında bilginiz artacak.

Ayın 19’unda Mars 6. Güneş eviniz olan Koç burcundayken iş yerinizdeki hızlı iş temposu devam edecek. Ayın 10’unda Yeni Ay yine aynı burçta bulunacak. Her şey için hazırlıklı olun. Bu ay zor kararlar ayı gibi görünüyor. Kararlılığınız sonunda galip gelecek ve başarınızın ödülü hoşunuza gidecek.

Nisan’ın 25’inde Dolunay ve Ay tutulması burcunuzda gerçekleşirken zorlandığınızı hissedeceksiniz. Bu süreçte ana mesaj “hayatınıza biraz ışık gelsin.Size yakın insanlara güvenin ve onlara yardım edin,” olacaktır. Her zaman her şeyi kendiniz yapmak isteseniz de bu günlerde başkalarını da dinlemeniz gerekmektedir.

YAY

Romantik bir ay!

Ayın 13’ünde 4. Güneş eviniz olan Balık burcundan çıkan Merkür’ün etkisiyle bir kaç aydır süren evinizle ilgili tutkunuz sona erecek. Bu iki haftalık dönemden faydalanarak ailenizle ve akrabalarınızla hoşça vakit geçirin. Düşüncelerinizi ve duygularınızı ailenizle paylaşacağınız çok faydalı bir dönem olacak.

Ayın 10’unda Yeni Ay 5. güneş eviniz Koç burcunda bulunacak ve sosyal hayatınız renklenecek. Aile hayatınız ve romantik yaşantınız da bu hareketten payını alacak. Bazı Yay burcu insanları yeni romantik ilişkilere başlayacaklar veya ailelerine yeni üyeler katacaklar. Çocuğunuzun sportif aktivitelerine katılmayı ona destek vermek için düşünmelisiniz.

Ayın 20’sinde Mars 6. Güneş eviniz olan Boğa burcuna girdiğinde iş temponuzda artış görülecek. Mayıs ayının sonuna doğru artan iş yükü ile başa çıkmakta organizasyon yeteneğiniz önemli bir avantaj olacak sizin için. Ne kadar stres altında olursanız olun ayın 22’sinde iş arkadaşlarınıza faza yüklenmeyin.

Ayın 25’inde Dolunay ve Ay tutulması 12. Güneş eviniz olan Akrep burcunda bulunacak. Bu tarihe yaklaşan iki hafta boyunca kendinizi şımartın. Dolunayla aynı burçta bulunacak olan Satürn soğuk algınlığı ve nezleye karşı sizi savunmasız bırakacak. Uykunuzu düzenleyin ve sağlıklı beslenin.

OĞLAK

Bütçeye dikkat!

Bu ay Mart ayının tersine gezegenlerin dizilişi evde tadilat projelerini ve aile ile geçirilecek dakikaların altını çiziyor. Ayın 10’unda Yeni Ay Koç burcundayken başlanmış bütün projeler için tedbirlerinizi almalısınız. Eğer arkadaşlarınızdan yardım isterseniz size seve seve yardım edeceklerdir.

Nisan ayının 25’inde Dolunay ve Ay tutulması Akrep burcundayken hayatınızda arkadaşlarınızın önemi artacak. Uzun süreli arkadaşlarınız öncelikli olacak ama bir çoğuyla yollarınızı ayırmak isteyebilirsiniz. Bir zamanlar ümit vaad ettiğini düşündüğünüz bir ilişkinizi bitirebilirsiniz. Her halükarda romantik bir ilişkiniz olan kişiyi bugünlerde eve davet etmek pek iyi bir fikir değil.

Bu ay ailenizle ilgili giderler çok pahallı ve beklenmedik olabilirler. Bunun sebebi değişik gezegenlerin Koç ve Boğa burçlarında bulunmasıdır. Bu sizin için eğlenceli olmayacaktır.

Bu ayın sonuna doğru Güneş, Venüs ve Mars Boğa burcuna doğru ilerlerken çocuklarınızın dikkatinize ihtiyacı olabilir. Sınırlı da olsa arkadaşları ile tanışın ve onların aktivitelerine katılın. Bu ay çocuklarınızın her istediklerini almaya çalışmayın, onları şımartabilirsiniz. Sevgi sadece maddi olarak gösterilmemelidir.

KOVA

Kariyer ayı!

İlerisi için plan yapın. Venüs ve Güneş ayın 15’i ile 20’si arasında Boğa burcunda olmaları ev projeleri için uygun bir dönem yaratmakta. Küçük tamirleri siz yapın. Bir odayı yeniden dekore edin, dolapları temizleyin ve evinizi tertipleyin. Gelecek ay evinize arkadaşlarınızı çağırmak için hazır olacaksınız.

Nisan ayının 10’unda Yeni Ay Koç burcundayken tanıdığınız herkesle konuşacaksınız. Mahallenizde insanlarla konuşarak çevrenizi genişletebilirsiniz ayrıca ayın etkisi altında özelikle kardeşlerinizle ilişkilerinizi sıkılaştıracaksınız.

Ayın 25’inde Dolunay ve Ay tutulmaları Akrep burcunda meydana geleceğinden iş yerinizde statünüz yükselecek. Bu işyerinizdeki insanların sizin daha fazla farkında olmalarına yol açacak. İleriki aylarda kariyeriniz daha parlak olacak. Bu ay Mars Boğa burcunda bu yüzden iş arkadaşlarınıza ve amirlerinize iyi davranın.

Kariyerinize ilginiz arttıkça ailenizi de ihmal etmeyin. Bu dengeyi yakalamak zor olabilir ama bu yıl sizin önünüzdeki tek zorluk bu olacak. Bunu vaktinizi yönetmek konusunda bir ders olarak görün.

BALIK

Bütçeye dikkat!

Ayın 25’inde Akrep burcundaki Dolunay ve Ay tutulması yıl sonuna gelmeden seyahat edeceğinizi gösteriyor. Ayın enerjisi aynı zamanda bilgiye önem veriyor bu yüzden kariyeriniz için bir konferansa veya bir seminere katılmayı düşünün. Tarihi bir mekanda tatil yapmak sizi çekebilir.

Ayın 12’sinde burcunuzda olan Merkür ve ayın 15’inde Boğa burcunda olacak olan Venüs iletişim becerinizi kullanmanızı gerektirecek. İkiside diğer bakış açılarını görmenize yardım edecek ve Venüs kelimelerinize çekicilik katacak. Eğer bekarsanız evinize yakın bir yerde harika bir insanla tanışabilirsiniz. Komşularınızla tanışın.

Nisan ayının 10’unda Yeni Ay Koç burcundayken gelirinizde bir artış görebilirsiniz. Çünkü Ay’ın enerjisi Venüs ve Mars’ınki ile bir araya gelecek. Ama çok fazla para harcamayın çünkü gelecek ay özelikle evinizle ilgili sürpriz harcamalarınız olabilir.

Nisan ayının son on günü yola dikkatli çıkın. Bir yanlışınız yüzünden ceza yiyebilirsiniz. Eğer sosyalleşmekteyseniz sizi bir başkasının eve bırakmasını isteyin. Eğer ayın 30’u gibi seyahate gidecekseniz gecikmelere hazır olun.

Günlük burçlarımızı okurken yükselen burcu okumak daha mı önemli?

Tabiki çok önemli yükselen bizim sitilimizi ve atığımız adımları temsil ediyor. Haritayı bilmek doğum anı çok önemli, gezegenlerin konumu çok önemli, yükselenin kaç derece olduğu bile çok önemli. Başınıza neler gelecek ve nasıl çözümleyeceğimiz, yükselen burcumuzla alakalıç hayata bakış açımızı, hayata karşı duruşumuzu, yükselen burcumuzdan öğrenebiliriz. Bunlarınasıl çözümlediğimiz güneş burcumuzla, sorumluluklarımız, nasıl bir psikolojiye sahibiz, bunlar ise ay burcumuzla alakalı konular.

Sizin çalışmalarınız sonrasında bu yılın en şanslı burcu ve en şanssız burcu hangisi ?

Bu yılın en şanslı burcu kova ve yengeçler. Boğalar şanssız, şanssızlıktan kastımız zorlanark öğrenme. Örnek vermek gerekirse, başımıza gelen kötü bir olay aslında bize çok şey öğretir, aslında buna şanssızlık demek bu yüzden de doğru değildir.

Günlük yorumlara göre hareket etmek doğru mu?

Bana göre hayat tekamülümüze büyük kolaylık, ve aynı zamanda, enerji değişimi eğlence ve pusula olarak da bakabiliriz.

Günlük burç yorumları çok önemli. EĞİTİMLİ BİR ASTOLOG YAZIYORSA BİREBİR AYNI ENERJİYİ HİSSEDEBİLİRSİNİZ. Ayrıca bizim ülkemizde de çok kıymetli birçok astrolog var saymakla bitmez.

Benim dışımda, benim için çok kıymetli astrologlar, Ata Nirun, Gülten Suveren, Öner Döşer, Barış İlhan, Hakan Kırkoğlu, Oğuzhan Ceyhan, Hande Kazanova, Gamze Özer, Zerrin Zindancı. Unuttuklarım varsa özür dilerim benim enerjisini sevdiklerim ve çok güvendiğim astrologlar..