Astrolog, kazada yaşamını yitirdi (3)

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden ünlülerin astroloğu Egemen Töreli\'nin (51), Merkez Garaj Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkut ile Töreli\'nin arkadaşları ve yakınları katıldı. Egemen Töreli, namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü M.T.\'nin Çorlu Devlet Hastanesi\'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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